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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 08:10 BJT

《香港重要政经日程》--7月16日-7月23日

==================今日重要政经消息================== 　7月16日（周二）

--09:30 中国三江化工 股东特别大会。

--09:30 联想集团 股东周年大会。

--10:00 盈大地产 股东特别大会。

--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。

--11:30 置富产业 业绩后记者会。

--14:00 勇利航业 股东特别大会。

--15:00 泓淋科技 股东特别大会。

==================近期重要政经消息==================

7月17日（周三）

--10:00 中国环保能源 股东特别大会。

--11:00 中国新能源动力 股东特别大会。

7月18日（周四）

-- 公布4-6月失业率。

--10:00 蒙古投资 股东特别大会。

--11:30 迪生创建 股东周年大会。

--11:00 富豪产业信托 股东特别大会。

--12:00 富豪酒店 股东特别大会。

*--12:00 汇丰环球投资管理下半年环球及亚洲市场展望记者会。

--14:15 珠海控股投资 股东特别大会。

7月19日（周五）

-- 万科置业海外 公布中期业绩。

--10:00 中航国际 股东特别大会。

--10:00 富智康 股东特别大会。

--10:30 星辰通信 股东周年大会。

--11:00 华侨城（亚洲） 股东特别大会。

--12:00 森泰集团 股东周年大会。

7月22日（周一）

-- 公布6月份消费物价指数。

-- 长江生命科技 公布中期业绩。

-- Daiwa Associate Holdings 公布全年业绩。

-- 勒泰控股 公布中期业绩。

--10:00 华润电力 股东特别大会。

--11:00 华丰集团 股东特别大会。

--15:00 壹传媒 股东周年大会。

*7月23日（周二）

-- 凯德商用 公布中期业绩。

-- 汇贤产业信托 公布中期业绩。

-- 华保亚洲 公布全年业绩。

-- 信义玻璃 公布中期业绩。

--11:00 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。

--16:30 中国天化工 股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)

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