《热点透视》摩根大通及富国银行的璀璨获利掩盖了银行业潜在苦痛

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane/Antony Currie 编译 张明钧

路透纽约7月12日 - 摩根大通 及富国银行 第二季获利大丰收，掩盖了银行业未来可能面对的苦痛。尽管第二季后半段利率急剧窜升，两家银行的获利仍优于分析师预期。目前投资人似乎相信两家银行不久后将和以往一样受益于收益率(殖利率)曲线趋陡，但这次的状况恐怕大不相同。

首先，抵押贷款再融资热潮迅速降温。摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周五明确表示，若美国10年期公债收益率维持在当前水准2.55%附近，则新承做贷款可能锐减多达40%。以往新承做抵押贷款可以抵销部份或全部的效应，但核贷标准收紧及房价升高使之更加难以实现。

利率上涨也让证券投资组合受到打击。6月底时，摩根大通依市值计算的待售资产仅3.89亿美元，锐减89%，不过除非实际出售这些资产，否则只会对资本造成冲击。

尽管如此，摩根大通仍交出了获利65亿美元的成绩，同时股东权益报酬率(ROE)高达13%。富国银行也成功录得了55亿美元的创纪录新高净利。

两家银行股价今年以来都上涨了25%，且高于上月惶惶不安的水准。当中部分原因在于股东们意识到中期而言利率升高意味着银行更加有利可图，因为银行融资成本的增速较贷款利率上调速度来得缓慢。摩根大通估计，在所有条件不变的情形下，10年期利率上升1个百分点将使得未来一年的营收额外增加10亿美元。

但这有部分得要靠银行业者扩大放贷，就部分领域而言他们的确正这么做，举例来说，摩根大通上季汽车贷款跳增19%。不过该行7,260亿美元的整体贷款组合与上年同期相较变化不大，仅管其存款增加了8%。目前其存款/贷款比率(存放比)为166%，意味着若非有许多旧有贷款到期，就是客户需求不振，甚或是受到这两个因素的双重打击。在此同时，富国银行承认贷款可能增加，但可能得等上一到两季时间。

因此，两家业者及银行同业都需要填补业务放缓及利率较高贷款到期所造成的营收下滑。这可能暗示今年稍晚银行业财报将让人失望。(完)

相关新闻：

> 《美股业绩焦点》摩根大通Q2获利大增31%，但面对的债市环境更加艰困

> 美股业绩：富国银行第二季获利增长20%优于预期，坏账拨备减少 (完)