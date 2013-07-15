路透基点：台湾冠军建材19亿台币贷款案启动--RLPC

路透香港7月12日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，牵头行兼簿记行台北富邦商业银行已启动台湾冠军建材股份有限公司19亿台币(6,400万美元)等值融资案。
这笔融资分为11亿台币五年期定期货款A1部分，由土地、厂房和设备担保；4亿台币三年期无担保循环信贷A2部分，用于营运资本；1,350万美元的三年期定期贷款B部分，用于再融资。
A1与A2部分通过冠军建材股份有限公司借入，由该公司董事长担保。B部分通过Swanview International Ltd借入，由该借款人的董事长和冠军建材股份有限公司担保。
A1和A2部分的利率分别为较二级市场商业本票利率加码125和135个基点。B部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180个基点。美元贷款部分，台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过30个基点的话，将由借款人支付超出的部分。
银行受邀以四个档次参贷：
承贷3亿台币与270万美元或更多，获得30个基点费用和牵头行兼簿记行头衔。
承贷2.25-2.99亿台币和200-260万美元，获得23个基点费用和牵头行头衔。
承贷1.5-2.24亿台币和135-199万美元，获得15个基点费用。
承贷1-1.49亿台币和100-134万美元，获得10个基点费用。
在7月25日之前承贷1.5亿台币和135万美元或更多的银行，获得5个基点的优惠费率。在7月25日之前承贷1-1.49亿台币和100-134万美元的银行，获得3个基点的优惠费率。
资金将用于再融资和营运资本。
银行回复期为8月9日。
2011年7月，上述两家借款人签署了19亿台币贷款，包括10亿台币五年期贷款A部分，3.5亿台币三年期循环信贷B部分，和2,000万美元三年期定期贷款C部分。台币部分的利率为较二级市场商业本票利率加码100个基点，美元部分为较Libor加码140个基点。(完)
(编译 张涛; 审校 于春红)