《投资焦点》日圆贬值提振效应减退，日本或让出全球股市领先地位

在日本，期望值确实是在攀升。IMF甫调升其对日本成长预估，并预估其今年经济增速在发达国家中居冠。

根据汤森路透数据，第二季企业获利料较上年同期成长22%，而美国和欧洲同比增幅料分别为2.3%和0.6%。

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**长期资金**

安倍政策在4月和5月引发资金涌入各类日本股市共同基金，但这股资金热潮已经大幅消退。根据理柏(Lipper)数据，在两个月净流入125亿美元之后，6月流入资金仅有普普的17亿美元。

长期投资人对其他发达市场的信心更甚于日本。霸菱资产管理访问的养老基金经理人中，有14%受访者认为未来十年美股最具上涨潜力，有4%受访者认为是欧股。却没有一位受访者选择日股。

外界预料安倍可在本月参议院选举中大获全胜。但有些人担心如果安倍阵营赢得太多席次，反而可能减弱摆脱经济困局所需要的改革承诺。

此外，股市估值可能也是个问题。日股未来12个月市盈率(本益比，P/E ratio)为14.3，低于10年平均值，不过在全球仅次于墨西哥。

长期来看，日本企业也将必需提高获利能力。以MSCI指数来看，日本股东权益报酬率(ROE)为8%，是美股的一半，欧股则有12%。

F&C Investments主管Paul Niven说，“虽然是后见之明，不过我们可以很公平地说，安倍经济学的热情盖过了短期内真正可能实现的内容。”

Niven已将其日本市场的超配部位减半。