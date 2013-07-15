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亚洲 | 2013年 7月 15日 星期一 10:43 BJT

台湾汇市：台币盘初连五日走升，中国第二季经济成长不算差带动

路透台北7月15日 - 台币兑美元 周一盘初走升。中国公布第二季经济成长率为7.5%，不算太差，带动韩元随之趋升。只不过，今日日本休市，盘初的交投相当清淡。

交易员表示，美国的宽松政策退场的阴影尚未去除，短期之内市场仍将等待贝南克本周三-周四在众议院的证词，来决定未来发展的方向。

若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.86-29.90，上日在29.86-29.93。上日收于29.932。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点仍为折价，报价为-0.020/-0.005。

本地时间10:34时，台北外汇中心的台币兑美元交易升5.7分报29.875。

交易员观察市场最新动态：

* 至10:03为止台北外汇中心成交量约0.97亿美元，相当清淡，上日同时间约1.65亿美元

* 外资早盘有买有卖，方向不明

* 台股 盘初平盘附近震荡，变化不大

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.85-29.90

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