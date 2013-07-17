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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 17:23 BJT

更正-路透基点：无锡荣成纸业5亿元人民币等值贷款案启动--RLPC(7月15日)

(更正：因译文有误，最后一段改为“第一银行是经理行”，非“台北富邦商业银行”)

路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，台湾第一银行上海分行启动了无锡荣成纸业有限公司5亿元人民币等值(8,100万美元)三年期境内融资案。

这笔融资包括3.5亿元人民币部分，利率为三年期中国人民银行基准利率的102.5%；3,000万美元部分，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。

银行需最低承贷6,000万元人民币或900万美元。

资金将用于再再次和营运资本。

消息人士称，将安排现场考察。

借款人的母公司--台湾荣成纸业股份有限公司，将提供担保。

荣成纸业主要产品是高档牛皮板纸及高强度瓦楞纸和包装材料，在台湾和中国大陆均有业务。

该公司6月签署了一笔28亿台币五年期融资。台湾第一银行、台湾银行和台湾合作金库银行担任牵头行。第一银行是经理行。台湾银行是担保品控管行。(完)

(编译 张涛; 审校 杜明霞)
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