更正-路透基点：无锡荣成纸业5亿元人民币等值贷款案启动--RLPC(7月15日)

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正：因译文有误，最后一段改为“第一银行是经理行”，非“台北富邦商业银行”)
路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，台湾第一银行上海分行启动了无锡荣成纸业有限公司5亿元人民币等值(8,100万美元)三年期境内融资案。
这笔融资包括3.5亿元人民币部分，利率为三年期中国人民银行基准利率的102.5%；3,000万美元部分，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。
银行需最低承贷6,000万元人民币或900万美元。
资金将用于再再次和营运资本。
消息人士称，将安排现场考察。
借款人的母公司--台湾荣成纸业股份有限公司，将提供担保。
荣成纸业主要产品是高档牛皮板纸及高强度瓦楞纸和包装材料，在台湾和中国大陆均有业务。
该公司6月签署了一笔28亿台币五年期融资。台湾第一银行、台湾银行和台湾合作金库银行担任牵头行。第一银行是经理行。台湾银行是担保品控管行。(完)
(编译 张涛; 审校 杜明霞)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选