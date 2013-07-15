台湾债市：五年公债殖利率早盘走扬，因中国二季度GDP数据符合市场预期

路透台北7月15日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一盘初走扬。交易商表示，早盘静待中国公布二季度国内生产总值(GDP)，开盘后一小时都没有成交纪录，随着数据公布符合市场预期，五年期及10年期主流券殖利率联袂走扬。
中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值（GDP）同比增长7.5%，与路透调查预估中值一致；环比增速为1.7%。
交易员认为，原先有市场人士担忧中国二季度GDP恐有下修风险，数据出炉后大致符合预期，台债盘初殖利率随之略有走高。
“(中国GDP)没比较差就是好，就会有卖压!”一本地银行交易员称。
此外，部分交易员提及，受到上周五台风假的影响，该日借券成本拉高致空单回补，主流券殖利率修正幅度过多，因此今日五年及10年期主流券联袂稍做反弹。
交易员观察市场最新动态：
* 美债殖利率盘势陷入整理，欠缺明确方向指引
* 早盘静待中国二季度GDP数据公布，盘初交易较显清淡
* 多空皆在等待进一步指引，交易意愿偏低，料本周殖利率上下震荡
* 明日标售两年期公债102/7对市场影响有限
* 台币IRS 五年期报价在1.25/1.28%，大致持平上日
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在1.03-1.07%
* 102/6暂看在1.45-1.48%
本地时间10:28最新报价：
* 102/2殖利率走扬3.95基点，报1.0600%。
* 102/6殖利率走高4.60基点，报1.4770%。
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(记者 詹静宜；审校 林高丽)