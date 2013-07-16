主要国家经济指标预测--7月16日****

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透7月16日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差4.41 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差19.07 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +3.0% +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 6月 持平 +0.2% (较上年同期) +3.4% +3.1% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前 6月 持平 +0.2% 月) (较上年同期) +3.4% +3.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 6月 -0.2% -0.3% (较上年同期) +4.2% +2.2% 英国PPI产出物价(较前月) 6月 持平 持平 (较上年同期) +1.9% +1.2% 英国PPI核心产出物价(较前月) 6月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.1% +0.8% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差149 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 39.6 38.5 ZEW现况指数 9.0 8.6 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月13日当周 -- 3.0% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.1% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.7% +1.4% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.7% 1230 美国实质所得 6月 +0.2% -0.1% 1230 加拿大制造业销售 5月 +0.7% -2.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月13日当周 -- +3.6% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 -- 净流入127 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.2% 持平 制造业产出(较前月) +0.1% +0.1% 产能利用率 6月 77.7% 77.6% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 52 52 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.2% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 -- -2.6% (较上月) -- -0.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 7月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 +0.1% -- (较上年同期) +0.2% -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 正9.46 正5 1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.8% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.4% 1400 美国企业库存 5月 +0.1% 持平 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第二季 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.7% +0.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪; 审校 张若琪)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别