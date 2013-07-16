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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 09:21 BJT

****主要国家经济指标预测--7月16日****

路透7月16日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
                  
 7月16日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  5月              --    顺差4.41
               全球贸易收支(亿欧元)                                      --   顺差19.07
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月           -0.1%       +0.2%
                                                                             
                           (较上年同期)                               +3.0%       +2.7%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                 6月            持平       +0.2%
                         (较上年同期)                                 +3.4%       +3.1%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前      6月            持平       +0.2%
          月)                                                                
                                     (较上年同期)                     +3.4%       +3.1%
          英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)       6月           -0.2%       -0.3%
                                                                             
                                 (较上年同期)                         +4.2%       +2.2%
          英国PPI产出物价(较前月)                       6月            持平        持平
                   (较上年同期)                                       +1.9%       +1.2%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                   6月           +0.1%       +0.1%
                       (较上年同期)                                   +1.1%       +0.8%
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                        5月              --     顺差149
                                                                             
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)      6月终值         +0.1%       +0.1%
                                                                             
                                 (较上年同期)                         +1.6%       +1.6%
 0900     德国ZEW经济景气指数                           7月            39.6        38.5
                                                                             
             ZEW现况指数                                                9.0         8.6
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           7月13日当周          --        3.0%
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月           +0.3%       +0.1%
              消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                         +1.7%       +1.4%
              扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
              扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                     +1.6%       +1.7%
 1230     美国实质所得                                  6月           +0.2%       -0.1%
 1230     加拿大制造业销售                              5月           +0.7%       -2.4%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         7月13日当周          --       +3.6%
 1300     美国整体资本净流动(亿美元)                    5月              --   净流入127
 1315     美国工业生产(较前月)                          6月           +0.2%        持平
                                                                             
              制造业产出(较前月)                                      +0.1%       +0.1%
              产能利用率                                6月           77.7%       77.6%
 1400     美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数      7月              52          52
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   6月              --       +0.2%
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)           6月              --       -2.6%
                              (较上月)                                   --       -0.4%
    
       附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：   
 7月15日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段          现值      预估值
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                   6月           +0.1%          --
                                                                             
                      (较上年同期)                                    +0.2%          --
 1230     美国纽约联邦储备银行制造业指数                7月          正9.46         正5
 1230     美国零售销售(较前月)                          6月           +0.4%       +0.8%
          美国扣除汽车的零售销售(较前月)                               持平       +0.4%
 1400     美国企业库存                                  5月           +0.1%        持平
 2245     新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季)           第二季          +0.2%       +0.3%
                            (较上年同期)                              +0.7%       +0.8%
  (完)

      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 李婷仪; 审校 张若琪)

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