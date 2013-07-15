新闻稿：中国上半年GDP同比增7.6%，经济运行稳中有进--国家统计局

(以下为中国国家统计局7月15日发布的“2013年上半年国民经济运行总体平稳 稳中有进”新闻稿全文) 上半年，面对错综复杂多变的国内外环境，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，以改革促调整，以调整促发展，国民经济运行总体平稳，稳中有进。

初步核算，上半年国内生产总值248009亿元，按可比价格计算，同比增长7.6%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%。分产业看，第一产业增加值18622亿元，增长3.0%；第二产业增加值117037亿元，增长7.6%；第三产业增加值112350亿元，增长8.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。

一、农业生产稳定增长，夏粮再获丰收

全国夏粮总产量13189万吨，比上年增加196万吨，增长1.5%。夏收油菜籽产量1348万吨，比上年增加45万吨，增长3.4%。上半年，猪牛羊禽肉产量3916万吨，同比下降0.2%，其中猪肉产量2614万吨，增长1.0%。生猪存栏45250万头，同比下降0.6%；生猪出栏34211万头，增长1.1%。

二、工业生产平稳增长，企业利润继续增加

上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.3%，增速比一季度回落0.2个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长5.2%，集体企业增长5.0%，股份制企业增长10.9%，外商及港澳台商投资企业增长7.4%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长9.6%，轻工业增长8.4%。分行业看，41个工业大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增长8.7%，中部地区增长10.0%，西部地区增长10.5%。分产品看，上半年464种产品中有325种产品同比增长。其中，发电量增长4.4%，粗钢增长7.4%，钢材增长10.2%，水泥增长9.7%，平板玻璃增长10.8%，十种有色金属增长10.0%，焦炭增长7.4%，硫酸（折100%）增长7.3%，烧碱（折100%）增长4.7%，化学纤维增长5.8%，乙烯增长4.6%，微型计算机设备增长6.4%，集成电路增长9.8%，汽车增长15.2%，其中轿车增长16.1%。上半年规模以上工业企业产销率达到97.5%，与上年同期持平。规模以上工业企业实现出口交货值53426亿元，同比增长4.8%。6月份，规模以上工业增加值同比增长8.9%，环比增长0.68%。

1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润20812亿元，同比增长12.3%，增速比一季度加快0.2个百分点，上年同期为下降2.4%。其中，主营活动利润23272亿元，同比增长11.4%。在41个工业大类行业中，33个行业主营活动利润比上年同期增长，6个行业比上年同期减少，1个行业由上年同期亏损转为盈利，1个行业亏损比上年同期减少。1-5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.41元，以利润总额计算的利润率为5.35%，以主营活动利润计算的利润率为5.99%。

三、固定资产投资较快增长，第三产业投资增速快于全部投资

上半年，固定资产投资（不含农户）181318亿元，同比名义增长20.1%（扣除价格因素实际增长20.1%），增速比一季度回落0.8个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。其中，国有及国有控股投资57342亿元，增长17.5%；民间投资115584亿元，增长23.4%。分地区看，东部地区投资同比增长18.7%，中部地区增长23.6%，西部地区增长22.7%。分产业看，第一产业投资3884亿元，同比增长33.5%；第二产业投资78052亿元，增长15.6%；第三产业投资99382亿元，增长23.5%。在第二产业投资中，工业投资76572亿元，同比增长16.2%；其中，采矿业投资5454亿元，增长8.8%；制造业投资63257亿元，增长17.1%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资7861亿元，增长14.5%。上半年，基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应)投资27262亿元，同比增长25.3%。从到位资金情况看，上半年到位资金217401亿元，同比增长20.1%。其中，国家预算资金增长18.9%，国内贷款增长13.0%，自筹资金增长18.6%，利用外资下降8.4%。上半年新开工项目计划总投资173277亿元，同比增长15.1%；新开工项目199834个，同比增加25169个。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.51%。

上半年，全国房地产开发投资36828亿元，同比名义增长20.3%（扣除价格因素实际增长20.3%），增速比一季度加快0.1个百分点，比上年同期加快3.7个百分点；其中住宅投资增长20.8%，增速比一季度回落0.3个百分点，比上年同期加快8.8个百分点。房屋新开工面积95901万平方米，同比增长3.8%；其中住宅新开工面积增长2.9%。全国商品房销售面积51433万平方米，同比增长28.7%，增速比一季度回落8.4个百分点，上年同期为下降10.0%；其中住宅销售面积增长30.4%。全国商品房销售额33376亿元，同比增长43.2%，增速比一季度回落18.1个百分点，上年同期为下降5.2%；其中住宅销售额增长46.0%。上半年，房地产开发企业土地购置面积15721万平方米，同比下降10.4%，降幅分别比一季度和上年同期缩小11.6和9.5个百分点。6月末，全国商品房待售面积43731万平方米，同比增长39.2%，增速比3月末回落1.7个百分点，比上年同期加快6.1个百分点。上半年房地产开发企业到位资金57225亿元，同比增长32.1%，增速比一季度加快2.8个百分点，比上年同期加快26.4个百分点。其中，国内贷款增长30.4%，自筹资金增长16.3%，利用外资增长15.9%。

四、市场销售增长平稳，家电类产品销售增长较快

上半年，社会消费品零售总额110764亿元，同比名义增长12.7%（扣除价格因素实际增长11.4%），增速比一季度加快0.3个百分点，比上年同期回落1.7个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额55251亿元，同比增长10.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额95789亿元，同比增长12.5%；乡村消费品零售额14975亿元，增长14.3%。按消费形态分，餐饮收入11795亿元，同比增长8.7%，增速比一季度加快0.2个百分点，比上年同期回落4.5个百分点；商品零售98969亿元，增长13.2%，比一季度加快0.3个百分点，比上年同期回落1.3个百分点。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额51508亿元，增长11.7%。其中，汽车类增长8.8%，增速比上年同期回落0.3个百分点；家具类增长21.3%，比上年同期回落3.8个百分点；家用电器和音像器材类增长15.3%，比上年同期加快12.0个百分点。6月份，社会消费品零售总额同比名义增长13.3%（扣除价格因素实际增长11.7%），环比增长1.26%。

五、进出口增速回落，出口回落幅度大于进口

上半年，进出口总额19977亿美元，同比增长8.6%，增速比一季度回落4.9个百分点；出口10528亿美元，增长10.4%，回落8.0个百分点；进口9449亿美元，增长6.7%，回落1.9个百分点。进出口相抵，顺差1079.5亿美元。进出口总额中，一般贸易进出口10359亿美元，增长6.3%；加工贸易进出口6497亿美元，增长1.1%。出口额中，一般贸易出口5063亿美元，增长10.0%；加工贸易出口4113亿美元，下降0.9%。进口额中，一般贸易进口5296亿美元，增长3.0%；加工贸易进口2384亿美元，增长4.6%。6月份，进出口总额3215亿美元，同比下降2.0%；其中出口1743亿美元，下降3.1%；进口1472亿美元，下降0.7%。

六、居民消费价格基本稳定，工业生产者价格继续下降

上半年，居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅与一季度持平，比上年同期回落0.9个百分点。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.5%。分类别看，食品价格上涨4.0%，烟酒及用品上涨0.8%，衣着上涨2.4%，家庭设备用品及维修服务上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨1.6%，交通和通信下降0.6%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.4%，居住上涨2.9%。在食品价格中，粮食价格同比上涨5.1%，油脂价格上涨3.3%，猪肉价格下降3.7%，鲜菜价格上涨2.3%。6月份，居民消费价格同比上涨2.7%，环比持平（涨跌幅度为0）。上半年工业生产者出厂价格同比下降2.2%，降幅比一季度扩大0.5个百分点，比去年同期扩大 1.6个百分点；6月份同比下降2.7%，环比下降0.6%。上半年工业生产者购进价格同比下降2.4%；6月份同比下降2.6%，环比下降0.5%。

七、居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇

上半年，城镇居民人均总收入14913元。其中，城镇居民人均可支配收入13649元，同比名义增长9.1%；扣除价格因素实际增长6.5%，增速比一季度回落0.2个百分点。在城镇居民人均总收入中，工资性收入同比名义增长8.7%，经营净收入增长8.5%，财产性收入增长14.0%，转移性收入增长9.4%。农村居民人均现金收入4817元，同比名义增长11.9%；扣除价格因素实际增长9.2%，增速比一季度回落0.1个百分点。其中，工资性收入同比名义增长16.8%，家庭经营收入增长7.6%，财产性收入增长22.6%，转移性收入增长14.4%。上半年城镇居民人均可支配收入中位数11938元，同比名义增长9.2%；农村居民人均现金收入中位数4171元，增长13.0%。6月末，农村外出务工劳动力17111万人，同比增加444万人，增长2.7%。外出务工劳动力月均收入2477元，同比增长12.6%。

八、货币供应增长较快，新增贷款同比多增

6月末，广义货币（M2）余额105.45万亿元，同比增长14.0%，增速比上月末回落1.8个百分点，比上年末加快0.2个百分点；狭义货币（M1）余额31.36万亿元，增长9.1%，比上月末回落2.2个百分点，比上年末加快2.6个百分点；流通中货币（M0）余额5.42万亿元，增长9.9%，比上月末回落0.9个百分点，比上年末加快2.2个百分点。6月末，人民币贷款余额68.08万亿元，人民币存款余额100.91万亿元。上半年新增人民币贷款5.08万亿元，同比多增2217亿元；新增人民币存款9.09万亿元，多增1.71万亿元。

总体来看，上半年国民经济运行总体平稳，主要指标仍处在年度预期的合理区间，但经济环境仍然错综复杂。下一阶段，要认真贯彻落实中央各项决策部署，紧紧围绕主题主线，坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质，统筹推动稳增长、调结构、促改革，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性和预见性，更好地发挥市场机制作用，激发市场和经济的内生活力，促进国民经济持续健康发展，打造中国经济升级版。

附注：

（1）国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算，为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，按现价计算，为名义增长速度。

（2）根据季节调整模型自动修正结果，对近一年来各期GDP、规模以上工业增加值、固定资产投资（不含农户）、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2013年二季度GDP环比数据、2013年6月份其他指标环比数据如下：

2012年各季度及2013年一、二季度GDP环比增速分别为1.5%、2.1%、2.0%、1.9%、1.6%和1.7%。

（3）2012年起，国家统计局执行新的国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011），国民经济行业分类调整的具体内容请参见www.stats.gov.cn/tjbz。

（4）东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省（市）；中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）。

（5）城乡居民人均收入中位数是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列，处于最中间位置的调查户的人均收入。