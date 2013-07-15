《全球金融焦点》各国自行其事，全球金融基准改革可能步履维艰

**外汇市场**

即便用交易价格来作为基准的基础，投资人可能仍会谨慎以对。

在现汇市场，有人指控银行业利用其先一步得知客户交易单讯息的优势来试图操纵WM/Reuters基准汇率，英国当局已对此展开调查。WM/Reuters基准汇率是投资人及企业用来估计其持仓价值的工具之一。

交易员表示由于汇市规模庞大，想要规范也会很难。

“这个市场如此之大，有各式各样的参与者，从亚洲国家央行到大型对冲基金都有，你很难要求任何人坚守某种规范。你可以有一套行为准则，但市场仍会(为了更好的价格)而去追逐流动性，”伦敦一家对冲基金的外汇交易主管说。

有些投资人老早就怀疑他们在外汇市场遭到银行业者的不公平对待。

为了避免这种情况，资产管理公司Russell Investments在10年前就成立了自己的外汇平台。

“全世界没有其他市场会有这么多交易在执行前几个小时就被外界所知悉。我们在进行股票交易时，会想方设法不让人知道我们真正的交易规模--我们会把它拆散并利用100个不同的管道，藉此来掩饰我们的交易规模，”悉尼Russell Investments执行服务主管Daniel Birch说。