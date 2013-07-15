中国货币市场：主要回购利率续走稳，大额存准退款冲抵财税和分红冲击

路透北京7月15日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 继续走稳。交易员表示，大额存款准备金清算退款，冲抵着财税缴款和企业分红的影响，市场流动性仍维持偏宽局面，资金需求偏少。
“今天资金挺宽，存款准备金退不少，财政存款从上周起每天都有上缴，不过也没什么感觉，市场资金情况还行，”北京一国有大行资金交易员称，“资金需求偏弱，大家都有钱！”
本周的资金注入项包括存准清算退款、周内央票到期及国库现金定存，回笼项则包括财税缴款和上市国企分红。业内人士根据相关数据预测，注入资金量或在4,700亿元人民币左右，回笼量或在4,000亿元左右。
上述北京交易员进一步预计，基准回购利率近期或小幅震荡，七天期应难坠于3.5%以下。
中国人民银行周日表示，中国银行体系流动性是充裕的，6月末金融机构超额准备金率为2.1%，超额准备金余额达到2万亿元，而通常保持在1万亿元左右就比较充足。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本周将有1,600亿元的央行票据到期，周四还有500亿元的国库现金定存招标。
而据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2979 3.2896 +0.83
七天 3.8109 3.8114 -0.05
14天 3.9454 3.9403 +0.51
上海证交所质押式回购利率
其中：隔夜 3.6050 2.7100 +89.50
七天 3.7500 2.8500 +90.00
14天 3.7700 3.2100 +56.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2975 3.3050 -0.75
七天 3.8110 3.8100 +0.10
14天 3.9500 3.9342 +1.58
Shibor
其中:隔夜 3.2998 3.3000 -0.02
七天 3.8090 3.8000 +0.90
三个月 4.6785 4.6910 -1.25
--------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --(完)
(发稿 曹巍浩；审校 张喜良)