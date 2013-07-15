台湾债市：RP利率持稳既有区间，下周迈入重量级个股现金股利发放高峰

路透台北7月15日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持稳。资金调度人士认为，今日投信要券需求仍强，而随着交易商在台湾债市的持券部位较低，致RP券源更加短缺，以到期续作为主，RP利率区间低位成交比重增加。
交易商表示，由于下周即将迈入重量级个股现金股利发放高峰，包括台塑化 、台积电 及台达电 将在下周陆续发放现金股利，留意下周资金分配不均的情况，料本周RP利率将会持稳在既有低位区间不变。
“ 公司债RP利率感觉差不多触顶了!”一位大型证券商交易员说。
台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电 高达777亿台币的现金股利。
一大型票券市场人士指出，下周进入企业现金股利发放高峰，本周RP利率将会持平既有区间，静观下周实际走钱情况。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。
本周主要交割紧缩因子包括周二的台积电 137亿台币、周五的二年期公债(102甲7期)交割300亿台币。(完)
(记者 詹静宜; 审校 曾祥进)