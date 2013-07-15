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债券 | 2013年 7月 15日 星期一 11:57 BJT

路透基点：中国无锡灵山文化旅游集团获得28亿元贷款--RLPC

路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，无锡灵山文化旅游集团有限公司的28亿元人民币(4.56亿美元)10年期融资已签署协议，用于为江苏无锡的一个旅游项目融资。

中国进出口银行江苏分行担任牵头行。交通银行江苏分行与中国建设银行江苏分行担任联合主办行。中国农业银行和江苏银行担任主办行。

这笔资金通过一个特殊项目实体借入。

据本地媒体报导，所获资金将用于兴建一个禅意小镇，工程预计总投资约50亿元，一期将于2015年建成开放。

融资签约仪式于7月11日举行。

无锡灵山文化旅游集团有限公司位于无锡太湖国家旅游度假区，是一家以旅游、文化为主体，涉及文化、旅游、地产、投资等多种产业的多元化企业集团。(完)

(编译 张涛; 审校 张荻)
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