路透基点：中国无锡灵山文化旅游集团获得28亿元贷款--RLPC

日本债市：公债收益率触及多月低点，受美债收益率颓势影响

路透东京4月13日 - 日本指标10年期公债收益率周四跌至去年11月以来的最低点，接近零水平，因美债收益率下滑且30年期日债标售接获旺盛买需。 指标10年期公债收益率 下跌1个基点至0.005%；午后交易中，10年期公债期货 涨0.19点至151.09。 指标美债收益率周三触及五个月低点，因美国总统特朗普在美国交易时段尾盘发布的媒体采访中称，乐见利率维持在低位。亚洲时段，指标美债收益率 继续下滑，最新交投在2.228%，低于美国收盘的2.296%。 周四，日本财务省标售了8,000亿日圆(73.5亿美元)、票息0.8%的30年期日债，其中有98.5832%以最低价格100.05得标。 本次标售的投标倍数为3.08，低于前次标售的3.14，但需求仍属强劲。平均得标价格与最低得标价格差距(tail)缩窄到0.07，上月标售时为0.19，表明对该券种的需求增强。 标售结果提振超长期日债。30年期日债收益率 下滑3.5个