中港股业绩：华能国际中期净利同比增长165%，主因燃料成本下降

路透香港7月30日 - 中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司 周二公布，今年上半年净利同比增长165%，好于市场预期，主要得益于燃料成本下降。

该公司在上海交易所的公告显示，按国际会计准则，2013年1-6月净利为56.2亿元人民币，去年同期则为21.22亿元；并高于汤森路透综合3名分析师预测中位值53.2亿元。

华能国际称，“净利大幅提升，主要由于本期燃料成本下降、其他成本费用有效控制。”

该公司并称，下半年将继续加快发展方式转变，进一步巩固优化区域布局，加大结构调整力度，加强清洁能源投资和布局，有效推进产业协同，力争实现全年目标。

华能国际是首家派发成绩单的中国发电商，其主要竞争对手--大唐发电 和华电国际 此前发出盈喜，预计中期净利大幅增长。

华能国际于上半年境内电厂发电量同比下降0.46%，至1,495亿千瓦时；利用小时同比下降5%至2,398小时。

中国经济增速已经连续两个季度回落，根据中国电力企业联合会此前预测，下半年全国电力供需将延续上半年的总体平衡态势，全年全社会用电量预计同比增长5-6%。其数据显示，上半年全社会用电量2.5万千瓦时，同比增长5.1%，增速同比略降0.4个百分点。

华能国际H股今天收升0.25%，报7.95港元；其A股升2.27%，报5.41元人民币。（完）

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