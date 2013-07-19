《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(7月15日-19日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。 --中国国务院总理李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。

--总理李克强再次强调，上半年中国经济运行总体平稳，主要指标处于合理区间，中国有能力、有条件完成全年经济社会发展的主要任务。 --中国央行行长周小川表示，要继续实施稳健的货币政策，保持合理的货币信贷总量，为小微企业发展创造良好的金融环境。稳步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场在资源配置中的基础性作用，提高小微企业的信贷可获得性。 --中国人民银行表示，下一阶段将继续实施稳健的货币政策，综合运用数量、价格等多种货币政策工具，完善宏观审慎政策框架，调节好银行体系流动性，引导货币信贷和社会融资总量平稳适度增长。

--中国财政部长楼继伟在参加第五轮中美战略与经济对话时表示，今年中国不会出台大规模的财政刺激政策，会在保持财政赤字总规模不变的前提下，着眼促进经济增长和就业，作一些政策微调。

--为了激活财政存量资金，中国财政部发布通知，要求地方各级财政部门加快预算资金支付，并清理压缩财政结余结转资金。

--中国国家统计局局长马建堂认为，上半年中国经济运行总体还是平稳，下半年料继续保持平稳增长，经过努力可以实现全年预期目标；此外稍微偏紧的宏观经济环境也有利于结构调整。

--金融市场对中国经济前景的担忧一直有增无减。在国务院参事夏斌看来，当前中国已存在事实上的经济危机现象，决策者要有“底线思维”，既要加快改革、通过改革尽可能地去挖掘一切合理增长的需求潜力，又要准备好危机爆发或逐步刺破泡沫时的对策。 --中国国家发改委宏观经济研究院常务副院长、研究员王一鸣近日表示，受制造业产能过剩、市场预期等因素影响，固定资产投资增长将继续放缓；而居民收入增长放缓以及消费增速有可能继续回落等，表明中国经济持续健康发展的基础并不牢固，下半年经济增长的下行压力仍然较大。

--受季节性因素等影响，中国6月利用外资金额同比增幅超过20%。但整体来看这种波动属于正常现象，仅凭单月数据尚不能判断外资形势已经回暖，预计下半年中国利用外资规模仍将保持相对稳定。

--证券时报网报导援引中国国家税务总局的通知称，将研究扩大个人住房房产税改革试点范围，并合理调整消费税税率结构和征收范围等。 --中国经济增长的目标及底限是最近广受市场关注的问题，对此前全国人大财经委副主任贺铿建议，把今年GDP(国内生产总值)增速目标调整至7%，这将有助于地方政府从以发展GDP为主，转变到注重民生等方面上来。

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--中国财政部公告称，决定将七年期记账式国债作为首批开展预发行试点的券种，交易场所符合《试点通知》规定后即可开展七年期记账式国债预发行交易。

--中国银监会创新监管部主任王岩岫指出，银行资本压力、利率市场化等因素都促使商业银行加快创新的步伐，当前银行业面临风险依然严峻。但是未来商业银行创新须有利于服务经济实体，严禁“脱实向虚”。

--据证券时报报导，比基金公司发展晚七年的券商资产管理业务经过跨越式发展，至6月底规模已超过3.5万亿元人民币，其资产管理规模首次超过基金业。 --证券时报报导，中国证券业协会将对券商和银行合作开展的定向资管业务进行规范，日前下发的相关新规征求意见稿中，对该项业务的合作银行资质、开展业务主体以及业务属性等进行了规定，并要求不得承诺保本保收益。

--资产证券化常规化发展作为“盘活存量”的一大举措，正在快速推进。多位消息人士透露，银监会和证监会牵头制定的信贷资产证券化有关文件取消了额度制，但并非如业界预期的常规化就是一下子放开，而是先选择大型银行局部试点。

--中国证券业协会网站公布数据，上半年整个券商行业实现净利润244.70亿元人民币，同比增长7.99%；其中99家公司实现盈利，占证券公司总数的86.84。数据显示，上半年券商的融资融券等新兴业务收入继续井喷，而且券商的杠杆率明显提高。

--为扶持小微企业发展，国务院副总理马凯对相关金融机构作出明确指示，其中要求证监会要适当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入标准，尽快开启创业板上市小微企业再融资，推进中小企业股份转让系统试点向全国延伸，完善股权投资退出机制。 --为支持中小微企业发展，证监会主席肖钢表示，将优化创业板准入标准，建立创业板再融资规则体系，且加紧落实中小企业股份转让系统试点扩大至全国的具体实施方案。

--中国银行 行长李礼辉称，利率市场化改革的下一步应是取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行。商业银行应积极发展轻资本业务，加快培育综合定价能力，提升市场风险管理能力。

--上海证券报报导，截至6月末，国家开发银行 累计本息回收率99.39%；同期不良贷款率0.32%，与去年底接近，该数据一定程度上化解了去年光伏危机爆发以来外界对国开行资产质量的疑虑。

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--生长期霜冻和收割期降雨对中国小麦的影响程度比之前所想象的更加严重，由此导致的进口增加可能使中国超越埃及成为全球最大的小麦进口国。 --中国国家能源局公布数据显示，今年上半年中国全社会用电量累计24,961亿千瓦时，同比增长5.1%。其中6月份用电量4,384亿千瓦时，同比增长6.3%。

--国务院发布关于促进光伏产业健康发展的若干意见称，2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。显着降低光伏发电成本，保持光伏产品在国际市场的合理份额。 --中国土地勘测规划院发布报告称，三季度市场出现高价地的可能性依然存在，土地市场上升的态势不会发生根本性变化。且考虑到下半年土地供应持续增加等规律性因素，地价上涨的动力仍然存在。

--中国商务部称，决定采用保证金形式对原产于美国和韩国的太阳能级多晶硅实施临时反倾销措施。因调查机关初步裁定，在本案调查期内，被调查产品存在倾销，中国多晶硅产业受到实质损害，而且倾销与损害之间存在因果关系。

--中国二季度经济增速下滑既成事实，但政府不大可能出台大规模刺激措施，说明政府调控重心仍在结构调整。再加上环保风暴将至，中国下半年的电力消费增长料将有限；不过，中国6月粗钢产量降幅低于预期，其产能过剩的状况或积重难返，短期难有明显改观。