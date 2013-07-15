中国债市动态：现券波动不大交投淡静，经济数据符合预期影响偏中性

路透上海7月15日 - 中国银行间债市现券周一早盘走势淡静，券价波动不大。交易员指出，早盘公布的中国经济数据基本在预测范围内，对市场影响偏中性，资金面亦较为平稳，均未能激发机构的交投兴趣。
“几乎没有任何反应，无论是现券还是IRS。”广发银行交易员吴思捷称。
他指出，早盘公布的数据偏中性，二季度经济增速降至7.5%，仍在市场预测的范围内，没有低于政府的经济增长目标，“这周接下来估计还是看资金面会更多一些。”
国家统计局周一公布，二季度经济增速续降至7.5%，整个上半年增速为7.6%，愈发逼近年初设定的全年目标水准7.5%附近；此外6月规模以上工业增加值同比增长仅有8.9%，社会消费品零售总额增长13.3%；1-6月固定资产投资增速为20.1%。
上海一商业银行交易员则提到，目前市场资金面仍比较平稳，关注央行是否会在公开市场有所动作。
本周公开市场上将有1,600亿元央行票据到期，并有500亿元的国库现金定存投放。而周一业内人士透露，公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求。
吴思捷还提到，虽然市场资金是充裕的，但回购利率仍处相对高位，资金融出方没有动力主动降价格，而监管也希望机构能降杠杆，对目前的回购利率是可以容忍的。
“(未来)要把回购利率打下去，(现券)市场才有可能动。”他称。
中国银行间市场周一早盘主要回购利率 继续走稳。交易员表示，大额存款准备金清算退款，冲抵着财税缴款和企业分红的影响，市场流动性仍维持偏宽局面，资金需求偏少。
剩余期限约9.87年的固息国债130011券最新成交 在3.61%，与上日尾盘持平。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)