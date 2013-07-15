中国汇市：人民币早盘基本持稳，符合预期的经济数据未带来方向指引

* 人民币即期保持平稳，中间价连续第二天走弱
* 二季度经济数据符合预期，对汇率影响甚微
* 交投淡静，谨慎观望情绪浓
* 市场仍缺乏突破区间的动力
路透北京7月15日 - 人民币兑美元即期 周一早盘基本维持平稳，而中间价则连续第二天小幅走弱。因市场期待的二季度经济数据符合预期，并未给汇市带来方向指引，整体市场仍在区间震荡格局中，尚未出现突破的动力。
上海一股份制银行交易员称，整体客盘结购汇相对比较均衡，市场交投平静，谨慎观望的情绪比较浓，对后市仍缺乏方向，料短期震荡格局难以突破。
“市场很平静，很少有成交，波动幅度在30点以内，...今天很谨慎，因为数据符合预期，所以对市场影响比较小。”北京一国有行交易员指出。
北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.1371元，上日收报6.1375元。今日人民币兑美元中间价 为6.1663元，上日中间价为6.1631元。
上述股份行交易员指出，数据符合预期，整个汇市乏善可陈，澳元也没出现大的动静；不过市场仍在关注人民币中间价可能给予的后市指引。
“如果后市中间价能突破6.16元，再往上走100个点，或许市场就能有一波小幅升值的行情出来。”该交易员指出。
中国二季度经济增速毫无悬念再降至7.5%，已然齐平政府年初设定的全年目标。展望下半年经济下行压力依然严峻，但在决策层一系列稳增长举措支撑下失速概率很小，未来底部波动仍是主要特征。
亚洲汇市澳元周一微升，早前中国公布第二季国内生产总值(GDP)符合市场预期，缓解了对中国经济放慢速度可能较预期快的忧虑。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2830/76，上日尾盘为6.2850。
北京时间12:15，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1390/20元，上一交易日尾盘报6.1373元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李文科; 审校 张喜良)