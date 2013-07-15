中国金融：继续稳健货币政策，支持小微企业发展--央行行长

路透北京7月15日 - 中国央行行长周小川周一表示，要继续实施稳健的货币政策，保持合理的货币信贷总量，为小微企业发展创造良好的金融环境。稳步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场在资源配置中的基础性作用，提高小微企业的信贷可获得性。

周小川在全国小微企业金融服务经验交流电视电话会议上称，统筹兼顾稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系，综合运用数量、价格等多种货币政策工具，充分发挥再贷款、再贴现和差别准备金动态调整机制的引导作用，对中小金融机构继续实施较低的存款准备金率，盘活存量，用好增量，增加小微企业的信贷资金来源。

银监会主席尚福林并在同一场合称，2012年末，获得贷款的小微企业达1,184.05万户，占比23.22%；获得综合金融服务（含存款、结算、理财、咨询等）2,401.75万户，占比47.09%。据不完全统计，今年1至5月，小微企业的获贷率达到85.71%。

“在风险可控的前提下推动信贷资产证券化常规化发展，引导金融机构将盘活的资金向小微企业倾斜。加快银行间债券市场发展，支持符合条件的小微企业发行债务融资工具。同时，进一步促进民间融资规范发展，发挥好民间融资在扩大小微企业融资来源中的作用。”周小川称。

他并称，推动商业银行开展应收账款质押、动产质押等适合小微企业融资特点的金融产品和服务；支持符合条件的商业银行发行专项用于小微企业贷款的金融债券，力争实现全年小微企业贷款增速不低于当年各项贷款平均增速、贷款增量不低于上年同期水平的目标。

小微企业融资难的一个重要原因是，小微企业会计信息不规范、不充分，也缺乏信用记录，银行很难用常规方法评估其还款能力。要抓紧建立覆盖全社会的征信体系，加快建立金融业统一征信平台，建立健全适合小微企业特点的信用征集体系、信用评级制度和信息共享机制，营造良好的小微企业金融服务生态环境。

周小川并表示，加强和改进小微企业金融服务是一项系统性工程，既需要不断创新金融组织、产品和服务，也需要有关部门在产权保护、财税支持、行业准入等方面提供更宽松的体制机制和更健全的公共服务。

人行周日表示，下一阶段将继续实施稳健的货币政策，综合运用数量、价格等多种货币政策工具，完善宏观审慎政策框架，调节好银行体系流动性，引导货币信贷和社会融资总量平稳适度增长。 （完）

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