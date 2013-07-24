CNH市场动态：离岸国债小幅上涨，疲弱数据点燃宽松银根期望

路透香港7月24日 - 香港离岸人民币国债 近日小幅上涨。市场人士指出，中国政府宣示保住经济成长底限，令市场期待未来可能会有放宽流动性之举，再加上离岸资金流动性好转，点心债买气略微回温。

然而，市场人士也指出，人民币升值预期减弱，以及境内债券收益率高企，已削弱离岸点心债吸引力，买盘并不积极，市况仍相对迟滞。

“经济要保7%的话，我们预期可能会增加部份基建的投资，对于流动性也会较为放宽，”一台资金融机构人士说。

不过，他也指出，人民币再升值空间减少，买方提高债券收益率要求，再加上境内债券收益率普遍上升，分流了境外买盘。然而，点心债持有人多为中长期持有，也不愿在此时降价求售，买卖双方各有僵持下，交投＂一滩死水＂。

上月发行的三年期离岸国债 尾盘买卖盘报价在3.027/2.667%，较上日略升，但较两周前高点3.239%回跌。

中银香港点心债指数 今日报104.29，较上日的104.24上涨，较7月8日的低点103.73回升约0.5%。

中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。

此前，中国农行一份报告预期，如果下半年外汇占款仍然较少，中国央行很可能会下调存款准备金率一到两次。同时，由于美联储量化宽松(QE)政策退出预期的增强，跨境资本可能呈现流出趋势，人民币不排除阶段性贬值的可能。

本地时间下午5:25时，离岸人民币 报6.1350，较上日的6.1370升值，但交投仍淡，大多数时间在20点子区间内游走。(完)

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