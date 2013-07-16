《交易视点》中国债市宜谨慎操作，关注中长期利率债配置价值--中信证券

路透北京7月16日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，未来政策走向尚不明朗，对利率产品谨慎操作、控制仓位仍将是当下首选投资策略。

鉴于经济仍处于下行周期，而资金面继续大幅宽松概率有限，仍维持10年国债收益率在3.4-3.8%附近波动。而目前长期国债及金融债收益率已接近预测区间中部略偏上位置，若收益率继续走高，可逐步关注中长期利率产品的投资及配置价值。

**监管当局“降杠杆”政策初见成效**

监管当局一系列“降杠杆”的政策初见成效，货币条件有所收紧，6月末M2及社会融资总量增速双双回落。预计短期内偏紧货币政策仍将延续，首当其冲的仍然是商业银行理财及同业业务。

从另外一方面来看，货币条件逐步收紧将不利于实体经济的回升，下半年宏观经济仍面临一定下行压力。

**6月份CPI同比超预期走高**

6月份CPI同比上涨2.7%，略超市场预期。肉禽价格走高及鲜菜鲜果价格跌幅偏小导致食品价格环比涨幅高于历史均值水平是CPI超预期的主要因素。

初步预计7月份CPI同比涨幅将与6月份持平或略微走高。进入四季度后，伴随食品价格的季节性回升，CPI同比涨幅将上行至3.0%附近。

但我们仍然认为，偏弱的宏观经济环境将限制CPI总体的涨幅。

**市场研判和投资策略**

政策放松预期升温是带动近期中长期利率债收益率全线走高的主要因素。并且，伴随三季度利率产品供给压力的释放，出现了一级市场带动二级市场收益率走高的状况。

我们认为，未来政策走向尚不明朗，对利率产品谨慎操作、控制仓位仍将是机构在当前市场环境下的首选策略。

但鉴于经济仍处于下行周期，而资金面继续大幅宽松的概率有限，仍维持对中长期利率产品收益率将延续区间震荡的判断，10年国债收益率波动区间在3.4-3.8%附近。

现券策略方面，目前长期国债及金融债收益率已接近去年1季度的高点，并且进入我们预测区间中部略偏上的位置，若收益率继续走高，可开始逐步关注中长期利率产品的投资及配置价值。

建议交易型机构在整体谨慎的操作框架下，可适当关注中长期利率产品的波段交易机会，但由于政策方向不明，建议及时获利了结。

对配置型机构而言，中长期利率产品收益率走高将带来配置价值的提升，但需适当关注利率产品的供给压力。

继续建议机构可关注5年Repo互换报价上行后带来看跌交易机会，且当前1×5年Repo互换报价利差也在较低位置，机构可继续持有1×5年Repo互换增陡交易头寸。(完)