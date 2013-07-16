《交易视点》中国债市宜谨慎操作，关注中长期利率债配置价值--中信证券

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透北京7月16日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，未来政策走向尚不明朗，对利率产品谨慎操作、控制仓位仍将是当下首选投资策略。
鉴于经济仍处于下行周期，而资金面继续大幅宽松概率有限，仍维持10年国债收益率在3.4-3.8%附近波动。而目前长期国债及金融债收益率已接近预测区间中部略偏上位置，若收益率继续走高，可逐步关注中长期利率产品的投资及配置价值。
**监管当局“降杠杆”政策初见成效**
监管当局一系列“降杠杆”的政策初见成效，货币条件有所收紧，6月末M2及社会融资总量增速双双回落。预计短期内偏紧货币政策仍将延续，首当其冲的仍然是商业银行理财及同业业务。
从另外一方面来看，货币条件逐步收紧将不利于实体经济的回升，下半年宏观经济仍面临一定下行压力。
**6月份CPI同比超预期走高**
6月份CPI同比上涨2.7%，略超市场预期。肉禽价格走高及鲜菜鲜果价格跌幅偏小导致食品价格环比涨幅高于历史均值水平是CPI超预期的主要因素。
初步预计7月份CPI同比涨幅将与6月份持平或略微走高。进入四季度后，伴随食品价格的季节性回升，CPI同比涨幅将上行至3.0%附近。
但我们仍然认为，偏弱的宏观经济环境将限制CPI总体的涨幅。
**市场研判和投资策略**
政策放松预期升温是带动近期中长期利率债收益率全线走高的主要因素。并且，伴随三季度利率产品供给压力的释放，出现了一级市场带动二级市场收益率走高的状况。
我们认为，未来政策走向尚不明朗，对利率产品谨慎操作、控制仓位仍将是机构在当前市场环境下的首选策略。
但鉴于经济仍处于下行周期，而资金面继续大幅宽松的概率有限，仍维持对中长期利率产品收益率将延续区间震荡的判断，10年国债收益率波动区间在3.4-3.8%附近。
现券策略方面，目前长期国债及金融债收益率已接近去年1季度的高点，并且进入我们预测区间中部略偏上的位置，若收益率继续走高，可开始逐步关注中长期利率产品的投资及配置价值。
建议交易型机构在整体谨慎的操作框架下，可适当关注中长期利率产品的波段交易机会，但由于政策方向不明，建议及时获利了结。
对配置型机构而言，中长期利率产品收益率走高将带来配置价值的提升，但需适当关注利率产品的供给压力。
继续建议机构可关注5年Repo互换报价上行后带来看跌交易机会，且当前1×5年Repo互换报价利差也在较低位置，机构可继续持有1×5年Repo互换增陡交易头寸。(完)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别