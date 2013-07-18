香港数据：4-6月失业率微降至3.3%，料短期内维持较低水平

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港7月18日 - 香港政府周四公布，4-6月的失业率为3.3%，较3-5月的3.4%略为下降，主要受惠于内部需求保持强劲，劳工市场持续偏紧，预料短期内失业率可维持较低水平。
劳工及福利局局长张建宗表示，4-6月的总就业人数续创新高，达3,745,100人，而新增职位亦足以吸纳同期劳工供应的增长有余。
他并称，“短期展望方面，由于本地需求稳固，劳工需求料会保持坚挺，失业率在短期内可维持于较低水平。”
失业率(%) 就业不足率(%)
13年4-6月 3.3* 1.6*
13年3-5月 3.4 1.6
13年2-4月 3.5 1.6
13年1-3月 3.5 1.6
12年12-13年2月 3.4 1.5
12年11-13年1月 3.4 1.6
12年10-12月 3.3 1.5
12年9-11月 3.4 1.4
12年8-10月 3.4 1.5
12年7-9月 3.3 1.6
12年6-8月 3.2 1.7
12年5-7月 3.2 1.5
12年4-6月 3.2 1.4
注: *初步数据.(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。