香港数据：4-6月失业率微降至3.3%，料短期内维持较低水平

路透香港7月18日 - 香港政府周四公布，4-6月的失业率为3.3%，较3-5月的3.4%略为下降，主要受惠于内部需求保持强劲，劳工市场持续偏紧，预料短期内失业率可维持较低水平。

劳工及福利局局长张建宗表示，4-6月的总就业人数续创新高，达3,745,100人，而新增职位亦足以吸纳同期劳工供应的增长有余。

他并称，“短期展望方面，由于本地需求稳固，劳工需求料会保持坚挺，失业率在短期内可维持于较低水平。”

失业率(%) 就业不足率(%)

13年4-6月 3.3* 1.6*

13年3-5月 3.4 1.6

13年2-4月 3.5 1.6

13年1-3月 3.5 1.6

12年12-13年2月 3.4 1.5

12年11-13年1月 3.4 1.6

12年10-12月 3.3 1.5

12年9-11月 3.4 1.4

12年8-10月 3.4 1.5

12年7-9月 3.3 1.6

12年6-8月 3.2 1.7

12年5-7月 3.2 1.5

12年4-6月 3.2 1.4

注: *初步数据.(完)

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