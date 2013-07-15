《热点透视》亚洲资本外逃风险不仅止于热钱流出

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 蔡美珍

路透新加坡7月15日 - 热钱涌入现象的逆转，对亚洲国家是个隐忧。但还有另一个要担心的威胁：亚洲政策官员必须防止自己国内的储蓄资金也外逃。

量化宽松的终点正在逐渐逼近。美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策委员会有半数成员预期年底前量化宽松的水龙头就会关闭。对亚洲民众而言，这代表着能够有机会在海外赚到比过去几年更高的利息。

在此同时，与金融危机之前水准相比，亚洲地区的实质投资报酬已显得缺乏吸引力。以印尼为例，2007年底时经通胀调整后的利率为5%。如今，印尼零风险10年期利率与消费者物价涨幅的差距已经缩窄到1.2%。

印度民众的情况更惨，印度10年期公债的实质利率是负3%。美元走升会进一步削弱资金留在国内的诱因，而且已经升至2011年3月以来高位约0.7%的美国实质利率，也将变得更具吸引力。

国内存款流向海外追逐更高投资报酬，未必全是坏事。从金融危机之后，追求高收益的存款资金涌入一些可能带来不良副作用的资产类型，让亚洲国家当局伤透脑筋：像是中国的理财产品、新加坡的房地产、及印度的黄金炒作。随着美国利率回到正常水准，如果亚洲储蓄资金能够投资海外，一些潜在威胁将跟着消除。

此外，亚洲各个经济体所面临的风险并非都一样大。当全球过剩资金撤离时，台湾和韩国顶住冲击的情况可能会好过印度或印尼。马来西亚和新加坡过去六年在海外购买的资产，超过外资在这两国的投资。这是可以支撑他们本国货币的一大力量，只不过马来西亚政府债务大增，削弱了这个支撑因素。