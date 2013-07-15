投行观点：中国可容忍经济底线仍在7%，着力引导资金流向关键领域--巴克莱

路透北京7月15日 - 中国二季度经济增速续降至7.5%，已然齐平政府年初设定的全年目标。投资银行巴克莱认为，中国国务院总理李克强对今年经济增速的“底线”仍然是7%，当前政策着力点是要引导存量资金流向政府支持的关键领域。

该行在最新研究报告中指出，货币政策料维持审慎立场、但财政资金下拨可能加快，未来降准可能性不大、但降息几率升高，而且政府应不会允许人民币大幅贬值以支撑经济增长。

“近期经济和政策面进展和我们的长期看法一致，即中国政府将容忍较低的经济增速，以让未来10年成长率能降到6-7%的持续发展道路，”巴克莱在最新研究报告中称，“我们相信李克强总理对今年成长的‘底线’仍是7%。”

该投行对今年中国经济增速预估为7.4%，并预计四季度增速将放缓至7.2%，而且目前来看还有进一步下滑风险；到明年3月中国可能会将2014年成长率目标下调至7%。

中国国务院总理李克强日前表示，宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。

不过巴克莱也指出，投资和工业活动面临的下行风险目前看来有所降低，因扶持性政策正在酝酿出台。预计下半年信贷将更多向以人为核心的新型城镇化、工业升级、环保支出、信息科技和保障房等政府支持领域倾向，将对投资带来提振效应。

此外，随着“营改增”在全国范围扩围，服务业进一步发展也可期待。巴克莱预计财政、金融和资源价格等领域的结构改革将陆续推进，不仅有助于强化市场机制，还将鼓励民间投资活动，为经济注入新活力。

国务院日前发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（又被称为金融“国十条”），指出要“坚持有扶有控、有保有压原则，增强资金支持的针对性和有效性”，要求加大对有市场发展前景的先进制造业、战略性新兴产业、现代信息技术产业和信息消费、劳动密集型产业、服务业、传统产业改造升级以及绿色环保等领域的资金支持力度等等。

巴克莱预计中国央行将维持稳健货币政策立场，不过财政资金有望加速下拨。除非发生持续的资金大举外流，否则存款准备金率不太可能下调，央行更青睐运用逆回购和定向流动性支持，以确保银行间流动性平稳。

“而为了减低债务负担，降息的可能性越来越大，与之相伴的是利率自由化进一步推进，”报告称。

自6月初以来虽然人民币贬值预期一直存在，但人民币/美元中间价 基本维持稳定。巴克莱预计年底时人民币/美元 处在6.14元人民币，而且“考虑到人民币国际化和资本账户开放的日程表，预计中国央行不会让人民币大幅贬值来支持经济增长。”