《交易视点》资金面和经济数据支撑，本周收益率曲线有望全面下行--广发银行

路透上海7月15日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，上周的债券和IRS收益率开始企稳并上涨，主要原因是回购利率开始企稳，资金供求处于紧平衡。加上海外经济体复苏趋势明显，共同带动了债券和IRS利率上行并逐步陡峭化。

本周，市场受益于资金面的宽松和二季度经济数据公布，收益率曲线有望全面下行。在下行中，并不推荐大量买入长端品种，建议继续持有5年以下中短端；IRS可以在曲线回落时，选择支付长端品种。

**推荐配置3年以下利率品，长短警惕**

上周资金利率开始企稳，R007稳定在3.80%的水平。主要原因是中旬的财政缴税令机构对资金状况非常小心。看来6月份的流动性危机余威仍在。融出方纷纷缩短融出期限，中长端资金供小于求。虽然国库现金有投放，但500亿的规模只能是杯水车薪。3个月左右的长期资金利率也开始企稳，4.5%至4.8%的利率将是未来的波动空间。本周开始，财政缴税、央企分红等因素到来，同时公开市场到期大量投放，准备金退款值得期待，多重影响下，我们认为资金面将改变上周的紧平衡状态，进入平衡或适度宽松状态。R007维持在3.5%至3.80%左右的水平。但我们认为，随着财政缴税这种季节性因素的冲击过去，在机构心态普遍改善的情况下，资金面在7月下旬开始将进入稳定期，预计R007稳定在3.5%左右的水平，甚至更低。公开市场操作预计会继续按兵不动。

上周债市受到资金面的影响，以及美国经济数据的刺激，债券利率开始上涨，并呈现平坦化的趋势。幅度大约在12-15bp。相比6月资金紧张时期，债券中长端收益率上行幅度是较大的，举例来说，目前7年国债在3.53%，10年国债在3.60%，这与6月下旬当时的高点差的不大。而短端则明显要好的多。对此，我们一直以来的观点从未改变，即债券收益率曲线难以长期倒挂，或过于平坦，在短端利率收到高资金利率制约的情况下，长端利率上行风险较大。上周就验证了这一规律。

本周开始，债券市场会面临资金宽松和经济数据公布的影响。首先资金方面，上文分析过，将由紧平衡过渡到平衡状态，资金利率小幅回落，这会带动短债利率下降。目前国债1年期收益率高达3.50%，3年高达3.30%，7年只有3.52%，过于平坦，本周收益率曲线有望通过短端利率下行实现陡峭化。第二、基本面的影响在本周是重头戏，各项经济数据估计比较差，收益率会有下行。当然，我们认为现在的债券利率水平可能已经包含了经济预期较差的预期，如果二季度GDP在7.3%、7.4%这种水平，那么影响应该不大。只有数据超预期的差，才能对市场有明显刺激。总之，资金面首先要配合，回购利率要下降，然后基本面才能发挥最大作用。我们依然推荐机构选择配置3年以下的国债（反税）或金融债品种。对于长端要保持警惕。

**IRS长端上行过快，本周可能回调**

上周IRS变化类似债券，利率明显上涨，曲线以短端为低点，长端上行出现陡峭化。首先资金面是直接触发原因。一旦回购利率出现企稳，供求偏紧，payside便会发力。从全周走势来看，李克强总理对经济形势的评论以及美国经济数据好于预期，是推动IRS长端上行的主要力量。这种对经济乐观的预期主要来自国外，我认为不太合理。纵然海外经济转暖的迹象明显，但国内情况依然有继续走弱的可能。所以IRS长端上行有点过快。

本周开始，不同于债券，经济数据会成为IRS的首个影响因素。我们预计数据不佳，但并没有超预期的走弱，所以，IRS长端将有所下行，预计幅度在10bp以内，下半周很可能出现反弹。根据上文我们对资金状况的分析，后半周资金开始宽松，短端将继续保持下降走势，而长端稳定，下行空间不大。曲线陡峭化的趋势仍在。我们认为下周可以趁长端利率回调的过程中，选择支付3年以上的长端固定利率。短端可以等资金利率回落后，在看情况选择支付固定利率。（完）