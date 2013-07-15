中国资管：上周银行理财产品发行460款，月初发行量下降

路透北京7月15日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（7月6日-7月12日）67家银行共发行了460款理财产品，发行银行数较上期报告增加9家，产品发行量减少37款。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共137款，市场占比为30.78%；非保本型理财产品共323款，市场占比为70.22%。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
人民币债券和货币市场类 213款 -19款 4.49% -23个基点
外币债券和货币市场类 10款 -3款 1.51% -5个基点
结构性理财产品 7款 -9款 6.64% +46个基点
其他类理财产品 222款 -7款
其他类理财产品市场占比上升至48.26%。
上周理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
1个月（含）以下期 23款 +1款 3.31% -54个基点
1个月至3个月（含） 271款 -14款 4.61% -30个基点
3个月至6个月（含） 119款 -19款 4.71% -9个基点
6个月至1年（含） 43款 -6款 4.59% +27个基点
1年以上期 4款 +1款 6.43% +63个基点
上周40家银行共发行了213款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为367天；预期年化收益率最低2.00%，最高为6.00%，与上期报告相比最低预期收益率持平，最高预期收益率下滑60个基点。
上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：
期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率
1个月以下 16 6.90% 3.67%
1个月至3个月 142 61.21% 4.76%
3个月至6个月 57 24.57% 4.85%
6个月至1年 16 6.90% 4.81%
1年以上 1 0.43% 5.20%
**到期产品均实现最高预期收益率**
研究所监测数据显示，上周有654款产品到期，其中有170款产品公布了到期收益率，公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。
上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类323款，结构类31款，所有公布了到期收益率的产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.29%，较上期报告上升4个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.49%，较上期报告下滑80个基点。
到期收益率达到5.00%及以上的产品共有14款，除了1款美元产品外，其余所有产品为人民币产品。
到期收益率最高的产品为中信银行 在2012年7月5日发行的“中信理财之美元一年期固定收益型产品1212期P12121402”，投资币种为美元，该信贷类产品到期实现了5.70%的收益率。（完）
(整理 张胜男; 审校 曾祥进)