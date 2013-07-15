中国6月全国财政收入增长12.1%，财政支出增长3.0%--财政部

路透北京7月15日 - 中国财政部周一公布，6月份，全国公共财政收入12,377亿元人民币，同比增长12.1%，增速继续加快,当月全国公共财政支出13,104亿元，同比增长3%。
财政部网站新闻稿称，下半年受经济缓慢回升、进一步扩大营改增试点加大减税力度、后期房地产相关税收增幅可能有较大回落等影响，全国财政收入增幅也不会太高，其中中央财政收入因去年第三季度基数较低，下半年增长可能好于上半年，但完成全年收入预算任务仍很艰巨。
1-6月累计，全国公共财政收入68,591亿元，比去年同期增加4,795亿元，增长7.5%，增幅同比回落4.7个百分点;全国公共财政支出59,714亿元，比去年同期增加5,821亿元，增长10.8％.
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：
2013年6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 -------------------------------------------------------------------------------------
财政收入 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8
财政支出 3.0 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7
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(发稿 沈燕; 审校 黄凯)