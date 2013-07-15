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债券 | 2013年 7月 15日 星期一 14:25 BJT

欧元债市：德债期货盘初几无变动，等待美国零售销售数据

路透伦敦7月15日 - 德债期货周一开盘几无变动，美国零售销售数据出炉前投资者不愿大举押注。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克关于有必要实行宽松货币政策的评论，扶助德债期货上周上涨近两个大点。

葡萄牙政治危机上周亦提高避险德债的需求。

德债期货 日内最新下滑2个跳动点至143.62。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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