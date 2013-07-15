中国资管：上周36款集合信托产品发行，平均发行期限略有延长

路透北京7月15日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（7月6日-7月12日）共有22家信托公司发行了36款集合信托产品，发行量环比增加3款，增幅为9.09%。从期限上看，35款新发产品均公布了期限，平均期限为27.43个月，环比延长3.97个月。

36款新发行产品中，34款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.35亿元，环比增加0.67亿元，增幅为39.59%。按平均规模测算，本周发行的信托产品总计划募集规模为84.67亿元，环比增加29.07亿元，增幅为52.28%。

募集规模最大的是华澳信托发行的“长盈35号武汉市盛世滨江贷款集合资金信托计划”，募集规模为9.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 9款 9.07% +0.08个百分点

18个月期 3款 8.83% -0.87个百分点

24个月期 19款 9.52% -0.55个百分点

30个月期 1款 11.00% ~

36个月期 2款 10.40% +0.40个百分点

240个月期 1款 ~ ~

注：~表示数据不可得。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了18款；权益投资类产品发行了6款；组合运用类产品发行了5款；证券投资、债权投资类产品各发行了2款；股权投资类产品发行了1款；其他类产品发行了2款。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了17款，居首位；房地产领域产品发行了9款；基础设施领域产品发行了3款；证券投资领域产品发行了2款；金融领域产品发行了1款；其他领域产品发行了4款。

**信托市场一周动态**

受人大财经委委托，由信托业协会牵头组织的一系列相关摸底工作已在低调进行中。近期，由监管层、高院、信托公司等参与的第一场实地调研闭门会议在上海举行。一个由11人组成的调研小组，已经在了解相关单位、机构及投资者对于《信托法》实施效果及修改方向的意见，并将在七月底出具整体调研报告。

目前《信托法》存在的主要问题包括：信托法与民法法系固有概念有所冲突，这其中突出的实例即为与《物权法》在很多细节背离问题上的难以确认；税收问题、信托的登记问题没有在《信托法》中体现；目前许多机构的借理财之名、行信托之实行为没有纳入信托法的监管。随着信托业务的发展，这些问题显得尤其突出。

希望本次信托法的修订，能改变以上状况，并对信托行业（包括有信托行为其他金融机构和非金融机构）作出顶层设计，改变目前令出多门的情况。

**成立集合信托产品27款，平均成立规模1.25亿元**

上周共有20家信托公司成立了43款集合信托产品，成立数量环比增加16款，增幅为59.26%。其中35款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.99亿元，环比降低0.26亿元，降幅为20.57%。

按平均规模测算，本周成立的信托产品总成立规模为42.66亿元，环比增加8.94亿元，增幅26.50%。其中，五矿信托成立的“鼎盛1号流动资金贷款集合资金信托计划第二期”募集资金规模最大，达到4.00亿元，这是一款工商企业领域贷款运用类产品。

上周共有15款新成立产品公布了期限，平均期限为19.60个月，环比缩短16.80个月。本周共有7款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.54%，环比下降0.46个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了16款；房地产领域产品成立了5款；金融领域产品成立了4款；基础设施领域产品成立了3款；证券投资领域产品成立了2款；其他领域产品成立了13款。