中国债市：利率互换变动不大，经济数据符合预期市场平淡以对

路透上海7月15日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一变动不大。早间公布的一系列经济数据基本符合市场预期，机构多预期短线中国经济仍将以调结构为主，IRS市场亦未能从此寻得更多交投信号，短线更多会跟随现券走势及资金面状况。
“今天是数据日，早上数据没出的时候，大家开始还比较谨慎，报价比较宽，成交不多。”北京一商业银行交易员称，“数据出来以后，市场反应也不大，有一些成交，但基本和上周五差不多。”
他并指出，因数据落于市场预期之内，短期投资者都感觉政策面很难给市场更多交易讯号，“政策预期不大，方向不明，没什么大的行情吧。”他称。
他认为，短线IRS大多会追随现券走势和资金面状况，“明天公开市场有1,600亿元央票到期，集中到期后，不知道资金价格会不会变，如果回购利率一直不动，感觉也没什么机会。”
中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。
中国银行间市场周一早盘主要回购利率 继续走稳。交易员表示，大额存款准备金清算退款，冲抵着财税缴款和企业分红的影响，市场流动性仍维持偏宽局面，资金需求偏少。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
-----------------------------------------------------------------------------------------
今日 3.9875/4.0975 3.8700/3.9600 3.9000/3.9925 3.9450/4.0400 3.9480/4.1960
上日 4.0000/4.1000 3.8840/3.9710 3.9060/3.9940 3.9420/4.0380 3.9450/4.2263
-----------------------------------------------------------------------------------------
变化 -0.0125/-0.0025 -0.0140/-0.0110 -0.0060/-0.0015 +0.0030/+0.0020 +0.0030/-0.0303
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,181.2亿元，较5月的2,392.81亿元增逾三成。(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)