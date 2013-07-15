全球金市：金价续涨，市场对美国提早撤出刺激举措的忧虑缓解

中国第二季国内生产总值(GDP)增长7.5%，符合预期，亦提振金价。
0700GMT，现货金 上涨0.1%，至每盎司1,285.70美元。上周现货金上涨近5%，创2011年10月以来最大单周涨幅。
美国期金 上涨7美元至每盎司1,284.50美元。现货银 、现货铂金 以及钯金 均保持在逾三周高位附近。
渣打银行驻新加坡商品调研全球主管Han Pin Hsi称，“贝南克讲话仍在对市场流动性产生影响。”
“我想(金价)在当前水准筑底。”
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1285.70 1.41 +0.11 -23.22
现货银 19.88 0.01 +0.05 -34.35
现货铂金 1408.82 7.32 +0.52 -8.22
现货钯金 723.25 5.25 +0.73 4.52
COMEX期金 1284.50 6.90 +0.54 -23.35 23886
COMEX期银 19.86 0.06 +0.32 -34.48 6618
汇率
欧元/美元 1.3050
美元/日圆 99.35
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 石冠兰/田建华; 审校 沈以文/郑茵)