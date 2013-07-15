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亚洲 | 2013年 7月 15日 星期一 15:47 BJT

重发-中国期市：工业品全线收低沪铜再破五万，市场已提前消化GDP等数据

(重发以补上表格)
    路透北京7月15日 - 中国期市主要工业品周一全线走弱，沪铜再度失守五万大关，橡胶
则逼近上周所及三年多低位。上午公布的GDP虽显示二季度经济表现尚可，但由于数据已大
多被市场所消化，且政策前景依然不明，商品市场仍难以摆脱近期颓势。
    
    沪铜主力1311合约 收低0.68%，报每吨49,890元，GDP数据公布后曾短暂由跌转
升，冲上五万大关，但午盘在空方的打压下重回颓势。棕榈油主力 重挫3.46%，领跌
市场，受后期主产国供应压力增加和国内库存持续高企的拖累。

    “GDP等一系列经济指标基本已被市场消化，没有给今日商品表现造成太多影响，现在
重点应关注接下来政策会如何变动，”银河期货首席宏观经济研究员赵先卫表示，”下半年
GDP和工业等经济指标增速回落是大趋势，只有当跌势有些过度时，管理层才会出台措施稳
一下。”

    中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7
%，但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。 
    
    赵先卫表示，从领导层此前的表态看，市场对近期出台扶持政策的预期似乎有据可循，
但毕竟目前还没有看到实质性政策的出台，而且即便政府出手稳经济，也是出于防止经济下
滑失控的考虑，经济增速料将延续整体回落，工业品需求短期内也不会有太大改善。
    
    中国国务院总理李克强上周表示，宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合
理区间，经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限’。 
    
    国家统计局周一公布的数据显示，中国6月原油加工量3,960万吨，同比上升10.8%；同
期钢材产量9,084万吨，同比增加7.2%。 
 
    
        
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     49,890     -0.68      322,974 
         黄金(au)     1312     259.15      0.15      136,128 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,661      0.16    1,405,440 
         橡胶 (ru)    1401     17,350     -2.42      166,526 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,230     -1.22    1,648,292 
         豆油 (y)     1401      7,174     -1.59      605,318 
         焦炭 (j)     1401      1,431     -1.45      255,444 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,867     -0.02      527,442 
         棉花 (cf)    1401     19,780      0.00       74,450 
 中金所  沪深300(if)  1307    2,291.4      0.91       40,050 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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