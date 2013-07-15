重发-中国期市：工业品全线收低沪铜再破五万，市场已提前消化GDP等数据

(重发以补上表格) 路透北京7月15日 - 中国期市主要工业品周一全线走弱，沪铜再度失守五万大关，橡胶 则逼近上周所及三年多低位。上午公布的GDP虽显示二季度经济表现尚可，但由于数据已大 多被市场所消化，且政策前景依然不明，商品市场仍难以摆脱近期颓势。 沪铜主力1311合约 收低0.68%，报每吨49,890元，GDP数据公布后曾短暂由跌转 升，冲上五万大关，但午盘在空方的打压下重回颓势。棕榈油主力 重挫3.46%，领跌 市场，受后期主产国供应压力增加和国内库存持续高企的拖累。 “GDP等一系列经济指标基本已被市场消化，没有给今日商品表现造成太多影响，现在 重点应关注接下来政策会如何变动，”银河期货首席宏观经济研究员赵先卫表示，”下半年 GDP和工业等经济指标增速回落是大趋势，只有当跌势有些过度时，管理层才会出台措施稳 一下。” 中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7 %，但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。 赵先卫表示，从领导层此前的表态看，市场对近期出台扶持政策的预期似乎有据可循， 但毕竟目前还没有看到实质性政策的出台，而且即便政府出手稳经济，也是出于防止经济下 滑失控的考虑，经济增速料将延续整体回落，工业品需求短期内也不会有太大改善。 中国国务院总理李克强上周表示，宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合 理区间，经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限’。 国家统计局周一公布的数据显示，中国6月原油加工量3,960万吨，同比上升10.8%；同 期钢材产量9,084万吨，同比增加7.2%。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 49,890 -0.68 322,974 黄金(au) 1312 259.15 0.15 136,128 螺纹钢 (rb) 1401 3,661 0.16 1,405,440 橡胶 (ru) 1401 17,350 -2.42 166,526 大商所 豆粕 (m) 1401 3,230 -1.22 1,648,292 豆油 (y) 1401 7,174 -1.59 605,318 焦炭 (j) 1401 1,431 -1.45 255,444 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,867 -0.02 527,442 棉花 (cf) 1401 19,780 0.00 74,450 中金所 沪深300(if) 1307 2,291.4 0.91 40,050 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)