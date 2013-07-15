更新版 1-台湾汇市：央行要银行收盘前半小时不接受美元买卖，料平稳收盘价

* 银行不应在午后三点半以后再接受美元买卖委托--央行
* 交易员认为用意在平稳汇市收盘
(新增交易员说法)
路透台北7月15日 - 台湾央行周一向银行重申不应在午后三点半以后再接受客户的美元买卖单。交易员认为，上周开始，央行在尾盘之际的台币收盘作价已明显缩手，央行此举用意应是平缓收盘前的汇市波动度。
一位汇市交易员说，〞上周开始央行不想做收盘了，它(央行)这个举动应该是想要收盘价不要升太多。〞
上周二时因国际美元升势趋缓，亚币中韩元录得五个月来最好表现，且尾盘央行罕见放手，台币汇价收在一周来的高位。随后数天，央行尾盘作价举措似有轻缓趋势，收回的升幅并不明显。
前述交易员表示，台湾以出口商为多，若是三点半以后不接客户的美元卖单，则尾盘的汇价可能会平缓一些。此外，日前央行颇为在意元太外汇经纪公司的台币成交价，也有零星在元太外汇市场买入美元，不过量不算多。
以往由于台币交易多以台北外汇中心的交易为主力，因此央行通常只在台北外汇交易中心尾盘作价，因此过去一直有声音质疑两者台币收盘价的差异太大，是央行干预过当的结果。
台湾央行一不具名官员周一表示，今日向银行重申午后三点半以后不应接受客户的美元买卖单；但若有部位尚未抛补完成，仍可抛补，惟仍应尽量在午后三点五十分之前完成。
该官员表示，午后三点半银行就会结束当日对外营业，原则上即不应再接受客户的美元买卖单。因为汇市将在四点收盘，临收盘之际再接单子，若无法顺利抛补，对银行的风险控管不利。
〞这是原来就有的规定，央行希望银行能够遵守。〞前述官员说。
交易员认为，央行此举是希望外汇市场在午后三点半以后的价位更为平稳，不希望外汇价格在尾盘之际有所波动。
交易员并称，今日央行也重申大额美元(300万美元以上)应通报的规定。上周也有不少交易员提及此事。
台币兑美元 今日收贬2分报29.952。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)