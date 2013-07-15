更正-表格：LME金属库存最新变化--7月15日

(更正：标题和内文电头日期应为“7月15日”，非“7月13日”)
路透伦敦7月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
品种 最新库存 变动
铜 637,850 -2,925
锡 14,435 持平
铅 193,950 +125
锌 1,002,650 -5,850
铝 5,410,050 -1,375
镍 196,308 +1,902
铝合金 68,100 持平
NASAAC 112,820 +740
注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
金
镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
(编译 田建华; 审校 郑茵)