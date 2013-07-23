中国公开市场：央行今日仍无任何操作，此前已连续四周暂停--业内人士

路透北京7月23日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日依旧未开展任何操作，而此前已连续四周空窗操作。

在上报需求方面，本周公开市场一级交易商仍可上报包括三个月央票、七及14天逆回购，以及28天正回购在内的多项内容。此前四周的情况是，即使央行允许上报各种需求，但最后都询而未发。

从6月下旬银行间市场出现资金骤紧后，中国央行公开市场已连续四周空窗操作，其中上周仅到期资金致净投放1,600亿元人民币。在流动性已基本恢复的情况下，央行此举维稳意图强烈。

本周公开市场正回购及央票均无到期。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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