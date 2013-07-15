背景资料：欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透法兰克福7月15日 - 惠誉周五将法国债信评级调降一个级距至AA+，指出法国债务前景恶化且经济环境不确定，因欧元区危机有卷土重来之虞。 。
以下为标准普尔、穆迪与惠誉三大评级机构及较小评级机构DBRS对欧元区国家主权评级情况一览表。
国家 标普 穆迪 惠誉 DBRS 未偿债务(10亿欧元)*
奥地利 AA+ s Aaa n AAA s AAA s 270
比利时 AA n Aa3 n AA s AA (high) n 373
塞浦路斯 CCC+ s Caa3 n B- n CCC n 7
爱沙尼亚 AA- s A1 s A+ s --- 1
芬兰 AAA s Aaa s AAA s AAA s 94
法国 AA+ n Aa1 n AA+ s AAA s 1,838
德国 AAA s Aaa n AAA s AAA s 1,732
希腊 B- s C s B- s --- 158
爱尔兰 BBB+ p Ba1 n BBB+ s A (low) n 148
意大利 BBB n Baa2 n BBB+ n A (low) n 1,718
卢森堡 AAA s Aaa n AAA s --- 13
马耳他 BBB+ s A3 s A+ s --- 5
荷兰 AAA n Aaa n AAA n AAA s 386
葡萄牙 BB n Ba3 n BB+ n BBB (low)n 151
斯洛伐克 A s A2 n A+ s --- 38
斯洛文尼亚 A- s Ba1 n BBB+ n --- 19
西班牙 BBB- n Baa3 n BBB n A (low) n 805
注：
* 数据来源于路透
p：展望为正面
s：展望为稳定
n：展望为负面
投资级别 投机级别
标普 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,SD,D
穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C
惠誉 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,RD,DDD/DD/D
注:标普与惠誉的‘AA’级至‘CCC’级可加上加号和减号，表示评级在各主要评级分类中的相对位置。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200
路透东京4月13日 - 日本指标10年期公债收益率周四跌至去年11月以来的最低点，接近零水平，因美债收益率下滑且30年期日债标售接获旺盛买需。 指标10年期公债收益率 下跌1个基点至0.005%；午后交易中，10年期公债期货 涨0.19点至151.09。 指标美债收益率周三触及五个月低点，因美国总统特朗普在美国交易时段尾盘发布的媒体采访中称，乐见利率维持在低位。亚洲时段，指标美债收益率 继续下滑，最新交投在2.228%，低于美国收盘的2.296%。 周四，日本财务省标售了8,000亿日圆(73.5亿美元)、票息0.8%的30年期日债，其中有98.5832%以最低价格100.05得标。 本次标售的投标倍数为3.08，低于前次标售的3.14，但需求仍属强劲。平均得标价格与最低得标价格差距(tail)缩窄到0.07，上月标售时为0.19，表明对该券种的需求增强。 标售结果提振超长期日债。30年期日债收益率 下滑3.5个