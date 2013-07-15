离岸人民币：台湾银行业6月底人民币存款711.98亿元，月增7.4%

路透台北7月15日 - 台湾央行周一表示，至今年6月底止，台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款达408.34亿元，国际金融业务分行(OBU)人民币存款303.64亿元。台湾银行业累计人民币存款 达711.98亿元，较上月成长约7.4%。
台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务。多家投资银行预估，台湾至今年底为止，人民币存款可望达到1,000-1,500亿元。
台湾央行自4月起暂不公布跨境贸易结算总额。
以下为台湾央行提供的台湾人民币相关业务数据：(单位：亿元人民币)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现及放款余额 汇款总额 跨境贸易结算总额
6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21
5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 --
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 --
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 92.51
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 73.87
注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
注3：汇款总额含个人及企业 (完)
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(记者 高洁如/董永年; 审校 张喜良)