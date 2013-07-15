中国债市：现券收益率变化不大，宏观数据符合预期市场维持观望

路透上海7月15日 - 中国银行间债市周一现券收益率波动较小，成交略显清淡。交易员认为，随着6月宏观数据陆续公布，不少数据尤其GDP基本符合市场预期，短期市场交投暂处观望之中，而资金面仍是未来一段时间机构重点关注的对象。
他们并表示，目前回购利率中枢相对仍处高位，短券的收益率下行空间或受限。未来资金面若较长时间仍然维持高位的话，不排除现券收益率曲线出现整体抬升的趋势。
“市场很安静，没啥成交。经济数据符合预期，市场也不知道怎么办了，看看明天公开市场怎么操作吧。”上海一银行交易员称。
他进一步表示，短期主要还是看资金面，只有回购利率下来了，现券才有交易机会；而如果短端现券品种收益率下不去，长端品种也会受到影响，并存在一定相对上行风险 。
中国二季度经济增速毫无悬念再降至7.5%，已然齐平政府年初设定的全年目标。展望下半年经济下行压力依然严峻，但在决策层一系列稳增长举措支撑下失速概率很小，未来底部波动仍是主要特征。
华中一银行交易员则认为，从目前的形势看，现券很难有很大的交投机会，短期收益率窄幅震荡，或维持相对高位较长时间都是有可能的，市场在观望中等待宏观经济新的政策进一步落实。
中国银行间市场周一主要回购利率 继续走稳。交易员表示，大额存款准备金清算退款，冲抵着财税缴款和企业分红的影响，市场流动性仍维持偏宽局面，资金需求偏少。
本周公开市场上将有1,600亿元央行票据到期，并有500亿元的国库现金定存投放。而周一业内人士透露，公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求。
剩余期限约9.6年的国债现券130005券最新收益率 在3.6200%，上日收报3.6000%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.2894 3.8103
上日 3.2896 3.8114
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.7580/3.6810
国债参考率报价 3.4350/3.3570
金融债参考率报价 3.8978/3.8233 (完)
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(发稿 吴芳; 审校 张喜良)