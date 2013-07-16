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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 10:44 BJT

新债招标：中国国开行一、三、五年期增发固息债定位接近预期--业内人士

路透上海7月16日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的招标增发的一年期固息债中标收益率为4.0059%，接近市场预测均值4.03%。

该行同时招标增发的三年期固息债加权中标收益率为4.0810%，五年期加权中标收益率为4.1691%，亦符合此前4.08%和4.17%的预测均值。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年

中标收益率 4.0059% 4.0810% 4.1691%

预测均值 4.03% 4.08% 4.17%

边际中标收益率 -- 4.1041% 4.1932%

投标倍数 2.75 1.78 2.26

稍后国开行七年和10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的利率预测均值分别为4.20%和4.30%。

上述增发债的具体条款如下：

第27-31期债第一次增发

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发行总量 一年期不超过50亿元

三/七/10年期不超过70亿元

五年期不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 7月16日

1/3/5年：9:30-10:30

1/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 7月22日/7月18日

分销期 7月19日-7月22日

上市日 一年：7月24日；

三年、五年、七年和10年：7月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。

2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在40亿-70亿元间。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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