重温稿-《中国新债预测》国开增发福娃债定位料接近二级，整体需求中规中矩

* 招标品种: 国开行第27-31期固息债第一次增发

* 期限及金额：一、三、五、七、10年期发行上限分别为50亿、70亿、60亿、70亿和70亿

* 招标时间: 周二(16日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 3.95%-4.09%；4.02%-4.14%；4.10%-4.24%；4.15%-4.27%；4.25%-4.35%

* 预测均值: 4.03%；4.08%；4.17%；4.20%；4.30%

路透上海7月15日 - 中国国家开发银行 周二将首次增发第27-31期固息债(市场俗称“福娃债”)。路透调查显示，受流动性预期偏谨慎影响，上周新债发行情况大多不佳，而今日资金面稍好于上周，预计明日国开增发债整体需求中规中矩，定位接近二级市场。

业内人士认为，目前市场上虽然资金供给并不缺乏，且经济走势仍偏弱，但机构对于未来资金面的紧平衡预期，导致一级市场需求不旺；不过国开新债首发加多次增发的发行模式令其中标定位波动相对舒缓，因此明日新债明显偏离二级的可能性不大。

第一创业债券分析师胡杰指出，近段时间一级市场配置力量的缺失，主要因为投资者普遍担忧收益率上行的风险，整体情绪谨慎；不过金融债与国债的利差出现了放宽的趋势，使得金融债配置价值相对提升。

“现在资金利率下不去，(新债定位)比较难下来，不过国开债还不至于走的太高，需求一直还蛮稳定的，”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员则谈到，目前资金预期紧平衡的背景下，收益率曲线趋于平坦化，国开和非国开金融债的利差也呈逐步缩窄趋势，明日新债中长端需求或稍好，定位料在二级市场水平附近。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.0504%、4.0853%、4.1876%、4.2040%和4.2931%。

本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

国开行于7月2日首次发行的今年第27-31期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，票面利率分别为3.91%、3.9799%、4.0205%、4.0866%和4.17%。

银行间市场周一主要回购利率 继续走稳。交易员表示，大额存款准备金清算退款，冲抵着财税缴款和企业分红的影响，市场流动性仍维持偏宽局面，资金需求偏少。

上述增发债的具体条款如下：

第27-31期债第一次增发

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发行总量 一年期不超过50亿元

三/七/10年期不超过70亿元

五年期不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 6月16日

1/3/5年：9:30-10:30

1/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 7月22日/7月18日

分销期 7月19日-7月22日

上市日 一年：7月24日；

三年、五年、七年和10年：7月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。