CNH市场动态：离岸即期汇价走稳，中国GDP符合预期提供支撑

路透香港7月15日 - 与预期基本一致的中国GDP(国内生产总值)数据让香港离岸人民币即期汇价 周一走势舒缓。即使人民币中间价小幅下调，离岸人民币即期仍是微升并小幅区间震荡，交投安静。
市场人士指出，今日甫公布的7.5%的中国二季度经济增速还不算太糟糕，给了股市和汇市一些正面支持，市场对此反应正面，离岸现汇主要随着境内价格而动，整体市场处小幅区间震荡格局中。
“今天市场交投安静，中资行美元卖盘比较多，CNH盘中略有微升。”一位外资交易员称，在岸即期走稳，离岸即期较弱但跟随在岸，两者走势接近，此外一年期外汇远期卖盘有所增加。
“7月份以来离岸即期市场特别安静，最近客户都不怎么做交易了，市场是小幅区间震荡。 ”另一位香港外资行交易员称。
本地时间下午5:18时，离岸人民币 报6.1400，与上日尾盘持平，盘中区间在6.1382-6.1425。
人民币兑美元即期收报6.1378元，上日收报6.1375元。今日人民币兑美元中间价 则小幅微跌至6.1663元，上日中间价为6.1631元。
同时间，美元兑人民币一年期NDF 报6.2850/2880，上日收报6.2850。
另一中资行人士则指出，境内汇率仍然坚稳，令离岸利率陷于多空胶着，但离岸市场近期持续弱于在岸亦表对中国经济下滑的忧虑。考虑到中国近期经济活动疲弱，美元持续走强以及有迹象显示中国资本流入减速，预计人民币/美元升值速度未来数月将放缓。
中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。
中国大型投行--中金公司发布的最新报告称，向前看，中国的宏观政策将带有更多定向宽松色彩，以平衡稳增长和调结构的关系。经济增速大幅下滑的风险降低。维持全年7.4%的GDP增长预测。
印度尼西亚卢比兑美元周一跌破10,000卢比水平，为将近四年来首次。同时，多数亚洲新兴市场货币走软，因本地区经济成长迟滞依然堪忧。 (完)
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(记者 赵红梅; 审校 张喜良)