重温稿-台湾货币市场：台风令超额准备明显增加，央行温和冲销存单余额破6.5兆台币

* 台风令超额准备部位升温，去化资金需求大

* 央行存单余额突破6.5兆台币，应属调整资金落点

* 交易商于债市持券部位偏低，RP券源更加短缺

记者 董永年

路透台北7月15日 - 台湾银行间短率周一大致持稳在既有区间。金融机构一早即欲积极去化上周五因台风来袭新增的超额准备，不过时序未到旬底，拆入需求偏低，短票发行量也偏少，只能等待下午央行透过大型行库收回多余的隔夜游资。

惟市场也留意到，央行存单未到期余额已于上周五突破6.5兆台币，突破了近期多停留在6.4-6.5兆台币的均衡状态。资金调度人士初步解读，央行此举应该是为了调整资金的平均落点，但仍应审慎观察后续的变化。

〞央行这个月以来，在隔夜或存单冲销有积极一些，但手中钱是很多。〞一位公股银行资金调度人士说。

另一票券商调度人士则指出，上周存单到期余额增加，主要是10日当天存单发行净增加了262亿台币，惟因当日到期量仅80亿，因此应该是以调整资金落点为主。

台湾央行上周定期存单发行余额净增266.45亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,104.15亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负20亿台币，累计超额准备为616亿，加计前期1%的超额准备为1,669亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率在0.380-0.500%，上日在0.380-0.420%。

**买票需求升温，惟发票量有限**

在短票市场方面，受上周五台风来袭，部分银行提早下班影响，累积三天的超额准备快速增加。为去化资金，银行一早即向票券商要求买票，不过周一短票发行量通常偏少，因此无法令充裕的资金有效去化。

一票券商交易主管称，虽然银行一早就来电要去化多余资金，但也没有多余的票可满足需求，惟成交利率也无法压低。

另一票券商调度人士则指出，今日短票发行量偏少，不过成交天期似有拉长趋势。过去35天是一个级距，但现在有的天期拉长到40余天，成交利率则在0.69%附近。

〞公股银行短天期资金还很多，加上这几天台币升值，市场还是有钱。〞该调度人士表示。

30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，0.69%以较长天期及免保票为主。

台湾央行今日共发行4,025亿台币存单，若相较存单到期金额4,022.20亿，存单发行余额增2.8亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆4,778.2亿台币，其他交易日落点分别为周二1,566.5亿、周三3,703亿、周四3,896.5亿及周五1,590亿。紧缩因素则有周五财政部发行102甲7两年期公债，金额300亿台币。

**RP利率持稳区间**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率持稳。资金调度人士认为，今日投信要券需求仍强，而随着交易商在台湾债市的持券部位较低，致RP券源更加短缺，以到期续作为主，RP利率区间低位成交比重增加。

交易商表示，由于下周即将迈入重量级个股现金股利发放高峰，包括台塑化 、台积电 及台达电 将在下周陆续发放现金股利，留意下周资金分配不均的情况，料本周RP利率将会持稳在既有低位区间不变。

“ 公司债RP利率感觉差不多触顶了!”一位大型证券商交易员说。

台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电 高达777亿台币的现金股利。

一大型票券市场人士指出，下周进入企业现金股利发放高峰，本周RP利率将会持平既有区间，静观下周实际走钱情况。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。