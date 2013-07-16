《交易视点》中国信用债投资无需过度悲观--中信证券

路透北京7月16日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，资金面仍是中国信用债市场的重要主导因素，而经济基本面可能仍将维持低位，若中票收益率因市场对政策刺激的过度预期而明显上行，则可能提供一定交易性机会。

对短融来说，较高绝对收益率使其具有较好配置价值，对杠杆率较低投资者，可考虑大配置力度。

**短融具有配置价值**

未见继续下行的资金利率在上周对短端市场形成一定压力，短融收益率因而有所上行，9月至1年期AAA短融收益率仍然在4.60%左右水平，明显高于前期资金面相对宽松时期的水平；

对于7月份资金面，仍然需要关注财政存款上升、银行分红等因素带来的压力，由于资金利率未回复至宽松时期的低位，上周市场对于资金面的担忧有一定抬头，在6月份资金骤紧的记忆仍然深刻的背景下，资金面可能仍然会处于略偏紧的状态；

整体来看，我们仍然认为持续过高的回购利率同样并不符合央行的政策意图，央行将继续履行托底的作用，这将有利于维持相对合理的资金利率水平，对于短融市场来说，较高的绝对收益率使得其仍然具有较好的配置价值，对于杠杆率相对较低的投资者，可以考虑加大配置力度。

**中票收益率若超调，则关注交易性机会**

对于中票市场的未来走势，一方面资金面的走势仍将是重要的主导因素，在央行对政策放松相对犹豫但仍将履行托底职能的背景下，资金面可能将维持相对均衡的状态，但短期内市场对于资金面信心的恢复仍然需要一定的时间，因此流动性状况的“风吹草动”都可能对中票市场形成一定冲击；

另一方面，基本面和政策面的变动同样将对市场形成重要影响，保增长基调引致的政策刺激预期虽然对市场形成了一定的冲击，但整体来看，政策面微调可能同样是履行对基本面的托底作用，难以推动经济增长明显反弹，基本面可能仍将维持低位，只是下行的趋势可能受到一定抑制，因此对于中票市场来说，投资者无需过度悲观，若收益率因市场对政策刺激的过度预期而明显上行，则可能提供一定的交易性机会。

**城投债与中票将维持联动趋势**

城投债市场同样受市场对资金面和政策面担忧的冲击，收益率明显上行，上周五7年提前还本的中西部地级城投债收益率基本上达到6.20%左右的水平，较前一周上行15BP左右；

从供求看，审批的趋严使得企业债供给仍将受到一定抑制，但是需要关注监管机构对银行理财、同业业务等方面监管可能的升级对企业债需求的负面影响；

从市场表现看，投资者对于信用风险的钝化使得较低的利差水平可能仍将持续，城投债收益率与中票收益率将维持较紧密的联动趋势，因此同样需要关注市场调整后可能面临的交易性机会。

**个券点金**

上周共有52只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量701亿元；

短融和超短融中，我们推荐13联通SCP001、13长电CP003、13五矿SCP001、13中建材SCP004、13中铝SCP003、13中电投SCP005、13中航空SCP007、13中航空SCP006、13华电股SCP003、13苏交通CP003、13中电建设CP001、13苏交通CP004、13万华CP001、13石药CP002、13鲁宏桥CP001；

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