《交易视点》中国信用债投资无需过度悲观--中信证券

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透北京7月16日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，资金面仍是中国信用债市场的重要主导因素，而经济基本面可能仍将维持低位，若中票收益率因市场对政策刺激的过度预期而明显上行，则可能提供一定交易性机会。
对短融来说，较高绝对收益率使其具有较好配置价值，对杠杆率较低投资者，可考虑大配置力度。
**短融具有配置价值**
未见继续下行的资金利率在上周对短端市场形成一定压力，短融收益率因而有所上行，9月至1年期AAA短融收益率仍然在4.60%左右水平，明显高于前期资金面相对宽松时期的水平；
对于7月份资金面，仍然需要关注财政存款上升、银行分红等因素带来的压力，由于资金利率未回复至宽松时期的低位，上周市场对于资金面的担忧有一定抬头，在6月份资金骤紧的记忆仍然深刻的背景下，资金面可能仍然会处于略偏紧的状态；
整体来看，我们仍然认为持续过高的回购利率同样并不符合央行的政策意图，央行将继续履行托底的作用，这将有利于维持相对合理的资金利率水平，对于短融市场来说，较高的绝对收益率使得其仍然具有较好的配置价值，对于杠杆率相对较低的投资者，可以考虑加大配置力度。
**中票收益率若超调，则关注交易性机会**
对于中票市场的未来走势，一方面资金面的走势仍将是重要的主导因素，在央行对政策放松相对犹豫但仍将履行托底职能的背景下，资金面可能将维持相对均衡的状态，但短期内市场对于资金面信心的恢复仍然需要一定的时间，因此流动性状况的“风吹草动”都可能对中票市场形成一定冲击；
另一方面，基本面和政策面的变动同样将对市场形成重要影响，保增长基调引致的政策刺激预期虽然对市场形成了一定的冲击，但整体来看，政策面微调可能同样是履行对基本面的托底作用，难以推动经济增长明显反弹，基本面可能仍将维持低位，只是下行的趋势可能受到一定抑制，因此对于中票市场来说，投资者无需过度悲观，若收益率因市场对政策刺激的过度预期而明显上行，则可能提供一定的交易性机会。
**城投债与中票将维持联动趋势**
城投债市场同样受市场对资金面和政策面担忧的冲击，收益率明显上行，上周五7年提前还本的中西部地级城投债收益率基本上达到6.20%左右的水平，较前一周上行15BP左右；
从供求看，审批的趋严使得企业债供给仍将受到一定抑制，但是需要关注监管机构对银行理财、同业业务等方面监管可能的升级对企业债需求的负面影响；
从市场表现看，投资者对于信用风险的钝化使得较低的利差水平可能仍将持续，城投债收益率与中票收益率将维持较紧密的联动趋势，因此同样需要关注市场调整后可能面临的交易性机会。
**个券点金**
上周共有52只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量701亿元；
短融和超短融中，我们推荐13联通SCP001、13长电CP003、13五矿SCP001、13中建材SCP004、13中铝SCP003、13中电投SCP005、13中航空SCP007、13中航空SCP006、13华电股SCP003、13苏交通CP003、13中电建设CP001、13苏交通CP004、13万华CP001、13石药CP002、13鲁宏桥CP001；
中票中，我们推荐13豫投资MTN001、13古井MTN001、13广百MTN001；私募票据中，我们推荐13国投电力PPN001。(完)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别