《交易视点》供给压力在前，中国转债估值承压--中信证券

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透北京7月16日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，低估值蓝筹短期因政策预期转暖而反弹，但经济形势仍然严峻，政策可能仅是托底而非大规模刺激，预计股市反弹空间不大，同时转债估值将因供给压力而将维持低位。
而快速下跌后转债的安全边际已明显增强，对于持有期两三年的中长期配置型投资者，当前转债已具备低位配置价值。
**6月出口低于预期，表外融资回落，经济形势仍然严峻**
6月份出口增速-3.1%，明显低市场预期，对美日欧出口增速都出现下降，出口企业面临的形势仍然严峻。
6月份新增贷款8,605亿元人民币与去年同期基本相符，但社会融资总量1.04万亿远低于去年同期，6月份资金成本的飙升降低了银行对实体经济的资金投放，对于实体经济将有负面影响。
**6月出口低于预期，表外融资回落，经济形势仍然严峻**
7月份以来银行间市场资金成本逐渐回落，上周7天回购日均加权利率降至3.7%，回落幅度约70bp，但仍高于1-5月3.3%左右的利率水平，票据贴现利率同步回落。
资金面紧张状况的平复催生了7月初的股市和债市反弹，而上周A股一度大幅上涨，则主要受政策预期影响：
第一，李总理提出经济增长率不滑出“下限”，市场开始期待稳增长政策，认为对全年经济增速将稳定在7.5%以上；
第二，房地产企业再融资重启预期；第三，伯南克表示即使失业率降至6.5%也不会立即退出QE。
展望后市，政策仍然是核心变量，在政策利好被证伪之前，低估值蓝筹股短期可能迎来反弹。
但是，经济基本面趋势仍然向下，调结构仍然是工作重点，大规模刺激政策预计不会出台，美联储退出QE也是趋势，因此反弹空间将比较有限。
**关注大盘转债供给节奏和首只转债分级基金**
上周石化二期转债获得批文，至此已有2只转债获批，4只转债过会，合计金额608亿元，全部发行后转债市场将扩容43%。
供给预期使得上周转债整体转股溢价率下降4%，偏股型转债估值接近历史最低，预计在大盘转债发行之前，偏股型转债估值将维持低位。
另外，银华中证转债指数增强分级基金开始募集，作为国内第一只可转债分级基金，该基金采取了主流的分级基金条款设计，当前正值转债估值低位时期，可能获得中长期配置资金相对积极的申购。
**转债投资策略**
低估值蓝筹短期因政策预期转暖而反弹，但经济形势仍然严峻，政策可能仅是托底而非大规模刺激，预计股市反弹空间不大，同时转债估值将因供给压力而将维持低位。
我们认为，快速下跌后转债的安全边际已明显增强，对于持有期两三年的中长期配置型投资者，当前转债已具备低位配置价值；
对于交易型投资者，由于缺乏趋势性上涨因素，不建议博弈转债反弹，相反若仓位较高，建议借反弹减仓，留出仓位择机参与新发转债的投资。
个券方面，维持此前观点，中行/民生转债在100/105元以下都具有低吸价值，国电转债也可以底仓持有。(完)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别