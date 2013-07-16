《交易视点》供给压力在前，中国转债估值承压--中信证券

路透北京7月16日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，低估值蓝筹短期因政策预期转暖而反弹，但经济形势仍然严峻，政策可能仅是托底而非大规模刺激，预计股市反弹空间不大，同时转债估值将因供给压力而将维持低位。

而快速下跌后转债的安全边际已明显增强，对于持有期两三年的中长期配置型投资者，当前转债已具备低位配置价值。

**6月出口低于预期，表外融资回落，经济形势仍然严峻**

6月份出口增速-3.1%，明显低市场预期，对美日欧出口增速都出现下降，出口企业面临的形势仍然严峻。

6月份新增贷款8,605亿元人民币与去年同期基本相符，但社会融资总量1.04万亿远低于去年同期，6月份资金成本的飙升降低了银行对实体经济的资金投放，对于实体经济将有负面影响。

**6月出口低于预期，表外融资回落，经济形势仍然严峻**

7月份以来银行间市场资金成本逐渐回落，上周7天回购日均加权利率降至3.7%，回落幅度约70bp，但仍高于1-5月3.3%左右的利率水平，票据贴现利率同步回落。

资金面紧张状况的平复催生了7月初的股市和债市反弹，而上周A股一度大幅上涨，则主要受政策预期影响：

第一，李总理提出经济增长率不滑出“下限”，市场开始期待稳增长政策，认为对全年经济增速将稳定在7.5%以上；

第二，房地产企业再融资重启预期；第三，伯南克表示即使失业率降至6.5%也不会立即退出QE。

展望后市，政策仍然是核心变量，在政策利好被证伪之前，低估值蓝筹股短期可能迎来反弹。

但是，经济基本面趋势仍然向下，调结构仍然是工作重点，大规模刺激政策预计不会出台，美联储退出QE也是趋势，因此反弹空间将比较有限。

**关注大盘转债供给节奏和首只转债分级基金**

上周石化二期转债获得批文，至此已有2只转债获批，4只转债过会，合计金额608亿元，全部发行后转债市场将扩容43%。

供给预期使得上周转债整体转股溢价率下降4%，偏股型转债估值接近历史最低，预计在大盘转债发行之前，偏股型转债估值将维持低位。

另外，银华中证转债指数增强分级基金开始募集，作为国内第一只可转债分级基金，该基金采取了主流的分级基金条款设计，当前正值转债估值低位时期，可能获得中长期配置资金相对积极的申购。

**转债投资策略**

低估值蓝筹短期因政策预期转暖而反弹，但经济形势仍然严峻，政策可能仅是托底而非大规模刺激，预计股市反弹空间不大，同时转债估值将因供给压力而将维持低位。

我们认为，快速下跌后转债的安全边际已明显增强，对于持有期两三年的中长期配置型投资者，当前转债已具备低位配置价值；

对于交易型投资者，由于缺乏趋势性上涨因素，不建议博弈转债反弹，相反若仓位较高，建议借反弹减仓，留出仓位择机参与新发转债的投资。

个券方面，维持此前观点，中行/民生转债在100/105元以下都具有低吸价值，国电转债也可以底仓持有。(完)