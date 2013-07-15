重温稿-《综述》中国粗钢产量降幅低于预期，下半年电力消费前景难期

* 6月发电量环比增长主因夏季空调需求上升所致

* 下半年电力消费前景难期

* 6月日均粗钢产量环比降3%，但幅度低于预期

* 中国6月日均原油加工量升至四个月高位

* 下半年国内期货品种上涨空间有限

作者 李文科

路透北京7月15日 - 中国二季度经济增速下滑既成事实，但政府不大可能出台大规模刺激措施，说明政府调控重心仍在结构调整。再加上环保风暴将至，中国下半年的电力消费增长料将有限；不过，中国6月粗钢产量降幅低于预期，其产能过剩的状况或积重难返，短期难有明显改观。

受访人士指出，6月发电量环比略有增长，主要是受夏季空调需求上升推动所致。而中国政府容忍经济增长放缓而更着眼于结构调整，必然导致建材、水泥、钢铁以及石化等高耗能产业的用电需求受到抑制，由于中国工业能耗占总能耗的七成，因此下半年的发电量料不会有大幅增长。

“下半年社会用电量仍要增长，但工业用电就不好说了，毕竟城镇化规划尚未出台。...估计全年增幅最多能达到6月的水平，也就是最高可能也就增长6%。”金银岛资讯公司的资深分析师戴兵指出。

国家统计局数据显示，中国6月发电量同比增长6.0%至4,253亿千瓦时，环比亦略有增长，上半年发电量仅增长4.4%至2.4万亿千瓦时。国家能源局周日亦公布数据显示，上半年中国全社会用电量累计2.5万亿千瓦时，同比增长5.1%。其中6月用电量4,384亿千瓦时，同比增长6.3%。

戴兵强调，城镇化规划尚未出台，地方亦没有明显推动并落实各行业的发展，且建材、水泥、钢铁等行业亦处于过剩状态，因此下半年的增长料不会太明显，对工业用电的拉动亦将相对有限。

他并指出，下半年的居民和商业用电以及第一产业用电量肯定会增长，但重工业复苏的前景并不乐观，料制约整体的用电增幅。

此外，尽管经济增速放缓既成事实，但由于中国炼厂刚刚结束4月和5月的设备检修，加工量得以恢复性增长，中国6月日均原油加工量升至四个月高位。6月原油加工量同比增长10.8%至3,960万吨，上半年则同比增长4.1%至2.4亿吨。

路透周一并根据官方初步数据的计算结果显示，中国6月表观石油需求同比增长近10%，至994万桶/日。今年上半年，中国表观石油需求同比增长3.4%，至982万桶/日。

**粗钢产量降幅低于预期**

尽管中国6月粗钢产量环比有所回落，但其产量下降的幅度仍低于预期。分析师指出，由于其产能过剩的状况相当严峻，短期或难有明显改观。

国家统计局甫公布数据显示，中国6月粗钢产量较前月的纪录高位有所回落，6月粗钢日产量达到215.5万吨，日均粗钢产量环比下降3%，但仍处于高位，据此测算的年化粗钢产量将达到7.87亿吨。

我的钢铁网信息总监徐向春坦言，从大方向看，中国经济转型以及环保政策可能迫使钢铁业产量下降，但仅从数据看，环保检查或环保监管对钢铁产量的影响目前还看不出来。

“大的趋势大家都认为会（环保）越来越严格，钢铁产量会有所降低，但到什么时候下降，是今年下半年还是明年开始还是未知数。”徐向春指出。

他并强调，产能过剩仍然是中国钢铁业面临的最严峻的问题，估计全年粗钢需求料在7.6亿吨，但实际产量肯定将更高。

中国联合钢铁网资深分析师胡艳平亦指出，随着今年6月下旬以来钢厂盈利再度好转，前期检修的钢厂相继复产，估计在利润的刺激下，中国钢厂仍有扩大产能的动力，中国钢铁产能过剩的状况仍积重难返。

7月以来，中国钢材期货、现货、原材料价格不约而同出现上涨，这给整个上半年都陷入“跌跌不休”的钢市带来一线曙光。在进入金九银十的下半年消费旺季之前，中国钢材市场的淡季需求或超出预期，从而支撑钢价适度触底反弹。

受中国二季度经济增速符合预期支撑，中国上海期货交易所螺纹钢期货主力1401合约 收涨0.16%至3,661元人民币，为近两个月以来的收盘高点。

数据并显示，中国6月粗钢产量达同比增长4.6%至6,466万吨，较创记录的5月产量6,703万吨有所回落。而上半年粗钢产量则增长7.4%至3.9亿吨。中国6月钢材产量9,084万吨，同比增加7.2%。

**下半年国内期货品种上涨空间有限**

对于二季度经济数据对期货市场的影响，格林期货高级研究总监李永民指出，二季度增速接近警戒线，但政府依然未出台大规模刺激措施，说明政府调控的重心仍然在于结构调整，而对经济增速的容忍度进一步提高。从这个角度看，今后政府出台调控措施的可能性不大，国内期货品种上涨的空间亦将比较有限。

“国内期货总体上以震荡整理为主，向上空间有限；不过和前期相比，国内期货震荡区间有望上移，短期内国内期货有向上反弹的可能。”李永民指出。

他并强调，在近期内可注意关注豆粕、PVC(聚氯乙烯)、玻璃、螺纹钢等期货品种短线反弹机会。