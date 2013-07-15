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债券 | 2013年 7月 15日 星期一 19:07 BJT

欧洲个股：德国商业银行售出65亿美元英国房地产贷款

路透法兰克福7月15日 - 德国第二大银行德国商业银行(Commerzbank AG) 已经将50亿欧元(约合65亿美元)的英国房地产贷款组合出售给美国同行富国银行 及私募股权公司Lone Star。

德国商业银行周一表示，今年料将因该交易计入1.79亿欧元的费用，因买家支付的价格较贷款组合的账面价值折扣3.5%。

该行称，交易改善了其风险状况，且不良贷款规模因此减少12亿欧元；不过，交易对该行核心一级资本充足率没有明显影响。(完)

(编译 王兴亚；审校 田建华)
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