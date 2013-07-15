美国热股：BMO Capital Markets下调NEWMONT MINING股票评级

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月13日
4月13日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.884人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 18.74 1.117 2.44 大众交通 6.32 0.709 1.29 永生投资 12.87
路透7月15日 - BMO Capital Markets分析师将黄金厂商NEWMONT MINING CORP 股票评级从“表现优于市场”下调至“表现与市场一致”，指称因近期金价下跌。
NEWMONT MINING股价盘初近持平，报27.49美元。(完)
(编译 田建华; 审校 王兴亚)
4月13日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.884人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 18.74 1.117 2.44 大众交通 6.32 0.709 1.29 永生投资 12.87
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
4月13日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:42时,1港元=0.88555 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 19.28 8.25 2.64 南玻 11.70 5.91 2.24 深康佳 4.62 2.86 1.82 ST中华 10.92 4.32 2.85 ST中冠