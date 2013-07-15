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市场报道 | 2013年 7月 15日 星期一 21:42 BJT

美国热股：BMO Capital Markets下调NEWMONT MINING股票评级

路透7月15日 - BMO Capital Markets分析师将黄金厂商NEWMONT MINING CORP 股票评级从“表现优于市场”下调至“表现与市场一致”，指称因近期金价下跌。

NEWMONT MINING股价盘初近持平，报27.49美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王兴亚)
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