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债券 | 2013年 7月 15日 星期一 23:33 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.040%，投标倍数为4.95

路透华盛顿7月15日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.030 低值 0.025 投资 0.041 价格 99.989889 高值得标比率 20.18% 投标倍数 4.95 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,489,300 总投标 148,439,761,300 竞争性投标得标 29,379,220,000 非竞争性投标得标 509,869,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/07/18 到期日 2013/10/17 CUSIP码 912795Z87 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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