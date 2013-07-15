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债券 | 2013年 7月 15日 星期一 23:33 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.070%，投标倍数为5.54

路透华盛顿7月15日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.070 中值 0.065 低值 0.045 投资 0.071 价格 99.964611 高值得标比率 33.39% 投标倍数 5.54 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,307,700 总投标 138,504,577,200 竞争性投标得标 24,106,618,500 非竞争性投标得标 417,689,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/07/18 到期日 2014/01/16 CUSIP码 912796BU2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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