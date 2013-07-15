美国股市: 道琼工业指数收高0.13%，Nasdaq指数小涨0.21%

路透纽约7月15日 - 美国股市周一小涨，花旗集团 公布的业绩强劲，扶助标普500指数连升八个交易日，为1月中来最长升势，但美国公布的零售销售数据疲弱，限制了市场的升幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨19.96点，或0.13%，至15,484.26点；标准普尔500指数 上升2.31点，或0.14%，至1,682.50点.Nasdaq指数 上扬7.41点，或0.21%，至3,607.49点。(完)