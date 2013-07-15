版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 06:54 BJT

****欧洲经济指标预测--7月16日-7月23日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:     
     
    7月15日当周 

 7月16日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                         5月           -      顺差4.41
               全球贸易收支(亿欧元)                                         --     顺差19.07
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                      6月       -0.1%         +0.2%
                                                                                
                           (较上年同期)                                  +3.0%         +2.7%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                        6月        持平         +0.2%
                         (较上年同期)                                    +3.4%         +3.1%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)          6月        持平         +0.2%
                         (较上年同期)                                    +3.4%         +3.1%
          英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)              6月       -0.2%         -0.3%
                         (较上年同期)                                    +4.2%         +2.2%
          英国PPI产出物价(较前月)                              6月        持平          持平
                   (较上年同期)                                          +1.9%         +1.2%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                          6月       +0.1%         +0.1%
                       (较上年同期)                                      +1.1%         +0.8%
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                               5月          --       顺差149
                                                                                
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)           6月终值       +0.1%         +0.1%
                                                                                
                                 (较上年同期)                            +1.6%         +1.6%
 0900     德国ZEW经济景气指数                                  7月        39.6          38.5
                                                                                
             ZEW现况指数                                                   9.0           8.6
   
 7月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0830     英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息        7月          --         0-9-0
          )                                                                     
 0830     英国请领失业金人数(万人)                             6月     减少0.8      减少0.86
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率              5月        7.8%          7.8%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)                     +1.4%         +1.3%
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)                   +1.1%         +0.9%
                                                                                
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                                7月         正6         正2.2
                                                                                
     
 7月18日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                 6月                 顺差22.24
 0800     欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                       5月          --       盈余195
          欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                     5月          --       盈余153
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                                 5月          --      净流出93
                                                                                
 0830     英国零售销售(较前月)                                 6月       +0.2%         +2.1%
                                                                                
                 (较上年同期)                                            +1.7%         +1.9%
     
 7月19日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                      6月        持平         -0.3%
                     (较上年同期)                                        +0.6%         +0.2%
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                   5月          --         +0.6%
                                                                                
               工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                           --         -1.6%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                                --         +0.6%
               工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                           --         -7.2%
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                     6月        94.5         105.4
                                                                                
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                               --          30.7
 
    7月22日当周
    
    7月22日(一)

    暂无重要经济数据公布。
           
 7月23日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0645     法国企业景气指数                                     7月          --            93
 1400     欧元区消费者信心指数                                 7月          --       负18.80
        (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐